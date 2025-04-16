هذه مواصفات المواشي الإسبانية وموعد تصديرها إلى الجزائر

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن سماح وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الإسبانية. بتصدير المواشي إلى الجزائر تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وحسب مقال نشره موقع “أغرو دياريو” الاسباني، فقد اتفق الطرفان الجزائري والاسباني، خلال جلسة مفاوضات جمعتهما الجمعة الماضي، على السماح بتصدير الأغنام الاسبانية التي يتراوح سنها بين 06 و 24 شهرا، إلى الجزائر عبر القوارب البحرية.

وحسب ذات المصدر، فإن عملية تصدير المواشي إلى الجزائر، ستبدأ يوم الاثنين المقبل 21 أفريل. ولن تكون عمليات التصدير إلا عن طريق البحر.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق. عن تنظيم صفقة دولية لاستيراد مليون رأس غنم. مع توكيل مهمة إستيرادها من طرف مجمعات عمومية. تتمثل في “أغرولوغ عبر فروعها الثلاثة وأحد فروع مدار”.

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