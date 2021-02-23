هذه مواقيت القطار الرابط بين “الجزائر_عنابة_ الجزائر”

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بأن مواقيت القطار الرابط بين “الجزائر – عنابة – الجزائر” ستبقى على حالها.

وسينطلق القطار الرابط بين “الجزائر – عنابة” على 6سا و25 دقيقة صباحا، أيام السبت والإثنين والأربعاء.

كما أن القطار الرابط بين “عنابة – الجزائر” فإن الإنطلاقة ستكون على 6سا و10د، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وأفادت المؤسسة، أن هذه الرحلات تضمن التوقف عند المحطات التالية: آغا، الحراش، بومرداس، الثنية، الاخضرية، ذراع الميزان، البويرة، بني منصور، منصورة، برج بوعريريج، سطيف، العلمة، تاجنانت، تلاغمة، الغرزي، الخروب، قسنطينة، الحروش، رمضان جمال، عزابة، وعنابة.