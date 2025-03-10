هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر-وهران خلال رمضان
بقلم النهار أونلاين
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن مواقيت سير القطار الليلي الجديد على خط الجزائر - وهران – الجزائر خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الإنطلاق من محطة آغا (الجزائر). سيكون على الساعة 21:30 والوصول إلى محطة وهران سيكون على الساعة 02:39.
أما الإنطلاق من محطة وهران سيكون على الساعة 21:30 والوصول إلى محطة آغا (الجزائر) سيكون على الساعة 02:39.
وأشارت الشركة أن هذا القطار يسير يوميا، ويتوقف في المحطات البليدة، عين الدفلى، الشلف، غليزان والمحمدية ( معسكر ).
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