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هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر-وهران خلال رمضان

بقلم النهار أونلاين
هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر-وهران خلال رمضان
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن مواقيت سير القطار الليلي الجديد على خط الجزائر - وهران – الجزائر خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الإنطلاق من محطة آغا (الجزائر). سيكون على الساعة  21:30 والوصول إلى محطة وهران سيكون على الساعة 02:39.

أما الإنطلاق من محطة وهران سيكون على الساعة 21:30 والوصول إلى محطة آغا (الجزائر) سيكون على الساعة 02:39.

وأشارت الشركة أن هذا القطار يسير يوميا، ويتوقف في المحطات البليدة، عين الدفلى، الشلف، غليزان والمحمدية ( معسكر ).

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