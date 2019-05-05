هذه مواقيت عمل الميترو والترامواي في رمضان بالولايات

حددت مؤسسة مترو الجزائر مواقيت تشغيل المترو والترامواي ووسائل النقل بالكوابل، خلال رمضان وذلك بداية من7صباحا إلى الواحدة والنصف صباحا.

وجاء في بيان لمؤسسة ميترو الجزائر، أن مواقيت تشغيل مترو الجزائر، ستكون من الساعة السابعة صباحا إلى 01 و30دقيقة صباحا.

وأشار البيان إلى أن هذه المواقيت المحددة، ستكون سارية ابتداء من يوم غد أول أيام شهر رمضان، إلى غاية ثاني

أيام عيد الفطر المبارك، وبخصوص مواقيت عمل الترامواي فإن ترامواي الجزائر سيعمل من السابعة صباحا إلى الواحدة والنصف صباحا.ذ

وأما ترامواي وهران وقسنطينة وسطيف، فستكون مواقيت عملهم من السابعة صباحا إلى الواحدة صباحا على مدار 18 ساعة.

وسيعمل ترامواي سيدي بلعباس من 07صباحا إلى 02صباحا، في حين سيكون توقيت عمل تراواي ورقلة من السادسة والنصف صباحا إلى01صباحا.