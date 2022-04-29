هذه مواقيت عمل الميترو والترامواي والنقل بالكوابل خلال عيد الفطر

كشفت مؤسسة ميترو الجزائر، أنه سيتم الإبقاء على مواقيت التنقل عبر الميترو والترامواي والنقل بالكوابل السارية في رمضان. خلال يومي عيد الفطر المبارك.

وأوضح بيان للمؤسسة، أن ميترو الجزائر العاصمة سيعمل من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الواحدة 1:00 ليلا.

كما أشار المصدر، أن ترامواي كل من الجزائر العاصمة وقسنطينة وسطيف، سيكون في الخدمة من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ليلا. بينما سيضمن ترامواي كل من وهران وسيدي بلعباس، الخدمة من الساعة 7:00 صباحا حتى منتصف الليل.

وأضاف البيان أن ترامواي ورقلة سيضمن النقل من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وأشار ذات المصدر، أنه فيما يتعلق بالنقل بالكوابل، فإن تيليفريك باب الواد سيعمل من الساعة 7:00 صباحا حتى منتصف الليل. في حين يعمل تليفيريك الحامة -مقام الشهيد، من الساعة 8:00 صباحا حتى منتصف الليل. بينما يستقبل تليفيريك قصر الثقافة مستخدميه من الساعة 8:00 صباحا حتى 6:30 مساء.

من جانبه، سيبدأ تيلفيريك البليدة، الخدمة ابتداء من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء. أما بالنسبة لتليفيريك تلمسان، فسيعمل من الساعة 8:00 صباحا حتى منتصف الليل. حسب توضيحات مؤسسة ميترو الجزائر، بينما يعمل تيلفيريك تيزي وزو من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل.