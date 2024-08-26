هذه مواقيت وأسعار تذاكر رحلات الخط الجديد “الجزائر-تونس”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن مواقيت رحلات الخط الدولي الجديد الجزائر-تونس، وكذا أسعار التذاكر على هذا الخط.

ووفقا لبيان شركة SNTF ، فقد تم برمجة رحلات من عنابة نحو تونس العاصمة أيام الأحد والثلاثاء والخميس على الساعة التاسعة صباحا.

ويصل قطار “عنابة-تونس” إلى العاصمة التونسية على الساعة 18:27، بعد المرور بمحطات سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة.

أما رحلات العودة فتنطلق أيام الاثنين والأربعاء والجمعة على الساعة 08.25 صباحا، ليصل القطار إلى عنابة على 18.20 مساء.

وبخصوص إجراءات العبور، فتتم على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة لرحلات الذهاب وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لرحلات العودة.

كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس أو في محطات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

هذه أسعار تذاكر رحلات “الجزائر-تونس”

يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهابا 1900 دينار جزائري، في حين سعر تذكرة الدرجة الثانية ذهابا يبلغ 1640 دينار.

أما سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً فيبلغ 3485 دينار، بينما سعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً يبلغ 3040 دينار.

وسيكون نقل الأطفال دون 4 سنوات مجانا، فيما يستفيد من تخفيض بنسبة 50 بالمائة الأطفال بين سن 4 و12 سنة.