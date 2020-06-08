 هذه مُخرجات اجتماع الجمعية الوطنية للتجّار والحرفيين

عقدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، اليوم الإثنين، في مقرها الوطني، اجتماعا حول صناعة الأقنعة الواقية من انتشار فيروس “كورونا” بين توفير الطلب وتحديد السعر.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، رابح بن تومي، وممثل اللجنة الوطنية لورشات الخياطة، كمال شايب الراس، بحضور إطارات ومسؤولي الجمعية

وطرح المجتمعون ثلاثة احتمالات قد تعرفها البلاد بعد بداية تخفيف تدابير الحجر، أولاها نهاية الوباء والعودة إلى الحياة العادية، أو ظهور موجة جديدة للوباء، إضافة إلى احتمال عودة الوباء بأكبر حدّة مع الدخول الاجتماعي والمدرسي.

وفي ظل إمكانية استحالة العودة مجددا إلى الحجر الصحي والغلق الاقتصادي، قرر المجتمعون اتخاذ إجراءات تسبيقية فيما يخص تأمين الاحتياجات من لوازم التباعد الاجتماعي الصحي.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على تأمين 150 مليون قناع شهريا لسد الاحتياجات الوطنية، وتحويل مؤسسات إنتاج الحفّاظات والأكياس البلاستيكية إلى إنتاج الأقنعة الواقية، مع تسهيل تسويق الكمامات عبر المؤسسات المخولة.

كما طالب الحاضرون بتوفير المادة الأولية، خاصة القماش والخيط المطاطي بعدما شهد ارتفاعا بأكثر من 100 بالمئة مؤخرا.

وقد تم الإعلان خلال الاجتماع بأن ورشات الخياطة التابعة للجمعية وعددها يزيد عن 400 ورشة وتنتج حاليا 300.000 كمامة يوميا، يجب أن يصل إنتاجها إلى مليون كمامة يوميا.

[13:44, 08/06/2020] Samira: معين تيت