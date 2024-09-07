هذه نسب التصويت حسب الولايات

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إلى غاية الساعة الثامنة مساءً بلغت 48.03 بالمائة.

وفي تدخل لشرفي اكد أنه ولغاية الساعة الثامنة مساءً بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، داخل الوطن 48.03 بالمائة.

وأضاف شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية خارج الوطن بلغت 19.57 بالمائة.

وجاءت نسبة المشاركة في الإنتخابات حسب الولايات كمايلي: الإنتخابات الرئاسية

وتجدون في الوثيقة المرفقة، نسب التصويت الأولية في الإنتخابات الرئاسية، عبر كل ولايات الوطن، حتى الساعة الثامنة مساءً. final