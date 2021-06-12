هذه نسب المشاركة في الإنتخابات التشريعية عند غلق مكاتب التصويت

أعلنت بعض المندوبيات الولائية للجنة الوطنية للسلطة المستقلة ببعض الولايات عن نسب المشاركة في الإنتخابات التشريعية. تحسبا لاختيار ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني عند غلق كاتب التصويت على المستوى الوطني.

وبلغت النسب الأولية للتصويت إلى غاية الواحدة الخامسة مساءا كمايلي:

الشلف: بلغت نسبة المشاركة :18,57% بالمائة.

المدية: بلغت نسبة المشاركة 23,95 % بالمائة.

تيسمسيلت: بلغت نسبة المشاركة 28,87 % بالمائة.

بتيزي وزو: بلغت نسبة المشاركة 0.72 % وهذا بـ 5040 ناخب.

عين الدفلى: بلغت نسبة المشاركة 27.74 بالمائة.

البويرة بلغت نسبة المشاركة 11.29 % عدد المصوتين 60320 ناخب.

وهران: بلغت نسبة المشاركة 17.90 بالمائة.

غليزان: بلغت نسبة المشاركة 25.51 بالمائة.

مستغانم: بلغت نسبة المشاركة 26بالمائة

سيدي بلعباس نسبة المشاركة النهائية بلغت 26.11 ٪ بالمائة.

معسكر: بلغت نسبة المشاركة 25٫55 بالمائة بـ 146665 مصوت من أصل 573989.

الاغواط: بلغت نسبة المشاركة 34.73 % بالمائة بـ 103.165 مصوت.

ورقلة: بلغت نسبة المشاركة 32.15% بالمائة.

غرداية: بلغت نسبة المشاركة 26.52 % بالمائة بعدد مصوتين 50507.

تبسة: بلغت نسبة المشاركة 27.58% بالمائة.

عنابة: بلغت نسبة المشاركة 21,92 % بالمائة بمعدل 96497 منتخب .

قالمة: بلغت نسبة المشاركة 31.26 % بالمائة ما يعادل 118262 مصوت.

سعيدة: بلغت نسبة المشاركة 29.28 % بالمائة.

البليدة: بلغت نسبة المشاركة 20.04 % بالمائة.

إليزي: بلغت نسبة المشاركة 56,07 % بالمائة وعدد المصوتين 31088.

عين تموشنت: بلغت نسبة المشاركة 26.30 % بالمائة.

الطارف: بلغت نسبة المشاركة 76 ,30 % بالمائة.

قسنطينة: بلغت نسبة المشاركة 19.65 % بالمائة.

باتنة: بلغت نسبة المشاركة 27.27% بالمائة.

وكان قد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12جوان 2021 بلغت على الساعة الرابعة مساءا 14.47 بالمائة على المستوى الوطني.

وأضاف شرفي أن نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات عبر كامل التراب الوطني بلغت 14.47 بالمائة حتى الساعة 16:00 بمعدل 402720 3ناخب.

في حين بلغ عدد المصوتين خارج الوطن 38708 بنسبة 4.9 بالمائة.