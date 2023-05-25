هذه نصائح الدرك لقيادة آمنة عند هطول الأمطار

قدمت قيادة الدرك الوطني جملة من النصائح والتوجيهات للسائقين لضمان قيادة آمنة أثناء تساقط الأمطار .

ونشرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي”، جملة من النصائح دعت فيها السائقين التقيد بها لضمان سلامتهم أثناء السياقة عند تساقط الأمطار.

وفيمايلي نصائح الدرك الوطني:

1-تفادى استخدام مثبت السرعة وحاول تجنب السير في حواف الطريق وهذا لتجنب البرك المائية وتجنب ايذاء الآخرين الذين هم على الرصيف خاصة في المناطق العمرانية.

2-حاول التقليل من السرعة قدر المستطاع ، لان في حالة هطول الأمطار تجدث ما يسمى بـ hydroplaning ومعناها تكون طبقة رقيقة من المياه اسفل الاطار تسمح بخلق فاصل مابين الاطار والارض ويالتالي المداس (الكاوتش او Tread) لا يكون متماسك بشكل جيد مع الارض واستجابة السيارة في حالة الفرملة تكون سيئة للغاية.

3- أشغل أضواء الوضعية (نهارا وأضواء التلاقي ليلا) مع تجنب الأضواء عالية الشدة (الطريق) لانها تنعكس مع قطرات الماء وبالتالي تضعف من الرؤية.

4- أترك مسافة الأمان مع المركبات الأخرى ، ودوما اترك فرضية أن السيارة التي أمامك ممكن في أي لحظة، لا قدر الله، تفقد توازنها.

5-حاول تجنب الفرملة الفجائية،لان في السرعات العالية مسافة الوقوف تقريبا تتضاعف عن الظروف الطبيعية وأيضا في حالة المطر بقع الزيت والشحم الموجودة على الطريق يطفوعلى سطح المياه وممكن تجعل السيارة تفقد توازنها خصوصا مع الفرامل.

6-تجنب برك المياه، كونك لا تدري عمقها وما بداخلها.

7- في المطر يتكثف الهواء الداخلي للسيارة على الزجاج الأمامي نظرا لاختلاف درجات الحرارة داخل وخارج السيارة، لذا يستحسن تشغيل سخانات الزجاج لازالة هذا التكثف.

8- في حالة احساسك بفقدان السيطرة ، ارفع رجلك عن دواسة السرعة وتجنب الفرملة الفجائية، مع ابقاء يديك مثيتتين على المقود بالشكل المستقيم ، الى غاية استعادت السيارة توازنها.

9- في حالة انعدام الرؤية الى الامام واستحالة مواصلة القيادة، حاول أن تلتزم الجهة اليمنى من الطريق الى غاية التوقف بجنب الطريق في مكان آمن الى أن تصبح الرؤية واضحة.

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