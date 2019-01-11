هذه نصائح العقيد بوغلاف بوعلام لسائقى السيارات خلال الإضطرابات الجوية

نشر المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام بعض النصائح المتعلقة بالقيادة أثناء الاضطرابات الجوية.

ومن جملة الأمور التي لا بد ان يتحقق منها السواق، شفرات وماسحات الزجاج الأمامي، لأن المطر والضباب والثلوج يؤثر على الرؤية.

وتأكد من أن خزان ماء ماسح الزجاج الأمامي ممتلئ، بحيث يمكنك تنظيف الزجاج الأمامي بانتظام.

كما يمكنك أيضًا تنظيف المصابيح الأمامية والخلفية بشكل منتظم، وكذا من الداخل الزجاج الأمامي والمرايا.

لا تتردد في إشعال الإضاءة على مدار اليوم لأنه من المهم أن يراك الغير وأن تشاهد انت الغير كذلك.

اعتدل سرعتك، وانتبه إلى المشاة بالقرب من الرصيف ، مراقبة حالة الإطارات وضغطها، بما في ذلك عجلة الغيار، تزود بالوقود قبل رحلة طويلة.

حتى مع وجود سيارة في حالة ممتازة ، قم بمراعاة السرعة ، خاصة في الليل وفي حالة المطر أو الثلج.

وعن اللوازم التي لا بد ان تكون موجودة في سيارتك خلال فصل الشتاء، في حالة تساقط الثلوج.

إذا كان عليك قضاء عدة ساعات عالق في الازدحام المروري ، ريثما يتم إعادة فتح الطريق ، يجب أن يكون لديك أغطية، قفازات،علبة الإسعافات الأولية مع الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة.

ماسحة لمسح النوافذ وإزالة الجليد، دلو من مضاد للتجمد، مصباح يدوي، سترة الأمان ومثلث الإشارات.