هذه نصائح بلعابد للمقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا

في رسالة وجهها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد إلى المترشحين لإمتحان شهادة البكالوريا، قال الوزير أنه بعد موسم حافل بالجهد والمثابرة سيتقدم التلاميذ غدا للامتحان.

وأعطى الوزير مجموعة من النصائح و التوصيات للتلاميذ عشية امتحان البكلوريا، حيث قال ان الفهم الجيد للسؤول هو نصف الجزاب.

وشدد على ان اختيار أحد الموضوعين في كل مادة، لان الوزارة حافضت في التوقيت لكل مادة على نصف ساعة للاختيار.

كما دعا لعدم التسرع والخوف و القلق والتركيز الجيد في الجواب، وعدم الانشغال بالمواضيع التي تنشر على الأنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

لان الانشغال بالمواضيع التي تنشر عبر الفايسبوك تلحق الضرر بالطالب ، لأن المواضيع ي متناول الجميع.