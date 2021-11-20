هذه نصائح سعدان بخصوص المباراة الفاصلة!

رفض المدرب الأسبق للمنتخب الوطني رابح سعدان تقديم نصائح للناخب الوطني جمال بلماضي قبل المباراة الفاصلة إحتراما له ولطاقمه الفني.

وأكد رابح سعدان في تصريح للنهار -برنامج داخل الـ18- أنه يتوجب العمل على الجانب النفسي من أجل تحضير اللاعبين جيدا للمباراة الفاصلة.

وقال: “عندنا مدرب حاليا وعلينا إحترامه، وهو يمشي كيما لازم الحال، وإذا يبغي نصائح لديه طاقم تقني من اجل ذلك”.

“شاهدنا في مباراة بوركينافاسو، ان لاعبينا “ناقصين شوية” خبرة في المباريات الصعبة، خاصة ان تلعب في بلدك وتكون تحت ضغط، وهذا النقص كان من الناحية النفسية، لأن من الناحية التقنية والتكتيكية عندنا منتخب كبير، ولكن من الناحية النفسية لدينا مشكل ولا نمتلك خبرة كبيرة، وإن شاء الله نأخذ بعين الإعتبار مباراة بوركينافاسو”.