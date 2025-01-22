هذه هي أسعار اللحوم الحمراء المستوردة في رمضان

ستعرف أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بنوعيها المستوردة. من الخارج ارتفاعا طفيفا، لتتراوح بين 1300 وأزيد من 1800 دينار خلال الشهر الفضيل.

تحصلت “النهار أنلاين” على قائمة الأسعار المعتمدة في عمليات بيع اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة بنوعيها من الخارج تحسبا لشهر رمضان الفضل لفائدة المستهلك. إذ ستتراوح أسعار لحوم الأبقار بين 1350 و1400 دينار للكيلوغرام الواحدـ، مقابل 1700 و1750 دينار بالنسبة للحم الخروف.

وبحسب مراجع “النهار أنلاين”. فإن سعر لحم الخروف الطازج المستورد من إسبانيا يعد الأغلى مقارنة بذلك المستورد من الدول الأخرى ليتراوح بين 1850 و1900. دينار للكيلوغرام الواحد. في وقت يعد فيه سعر اللحم المستورد من رومانيا منخفضا ومحددا بـ1700 دينار وتقريبا نسفه مع تسجيل فارق صغير بالنسبة للمستورد من إيطاليا ليتراوح بين 1700 و1750 دينار.

أما فيما يتعلق بلحوم الأبقار الطازج المستوردة تحسبا للشهر الفضيل، فإنها السعر الذي ستباع به للمستهلك، يتراوح بين 1350 و1400 دينار للكيلوغرام.

وتحصي السلطات الوصية دخول ما لا يقل عن ثلاث بواخر في الأسبوع محملة بكميات متفاوتة. من اللحوم الحمراء موجهة للاستهلاك العام، في عملية يتكفل بها 170 متعاملا.

وكانت “النهار أونلاين”، قد نشرت القائمة الاسمية للدول المعنية بتوريد اللحوم للجزائر تحسبا للشهر الفضيل، وهي أربعة ويتعلق الأمر بكل من بولونيا، إسبانيا. البرازيل ورومانيا لإدخال ثمانية وعشرين ألف طنا، منها 13 ألف طن عبارة عن لحوم بيضاء. من أجل ضمان وفرة المنتوج ومن ثمة العمل على استقرار السوق.

وفي إطار هذا المسعى الرامي إلى المحافظة على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تقوم السلطات باستيراد. نحو عشرين ألف طن من هذه اللحوم شهريا.

وإن كانت واردات اللحوم الحمراء أوكلت مهمة إدخالها من طرف متعاملين خواص، فإن اللحوم البيضاء، فقد أوكلت مهمة استيرادها من طرف مؤسسات. عمومية تابعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وهي: الشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” و”SERPA”، حيث من المرتقب استيراد كميات تتراوح بين خمسة عشر وعشرين ألف طنا.