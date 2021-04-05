هذه هي أكثر الدول تضررا من كورونا في العالم

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عبر العالم إلى أكثر من 131.2 مليون حالة إصابة، و2.8 مليون وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 131.212.766، وإجمالي الوفيات 2.845.462.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس، بـ555001 وفاة، و30.706.121 إصابة.

ثم تأتي البرازيل في المرتبة الثانية، بـ331433 حالة فاة، و12.984.956 إصابة.

لتليها المكسيك في المرتبة الثالثة، بإجمالي وفيات 204147، وإجمالي إصابات 2.250.458.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة بـ164623 وفاة، و12.485.509 إصابة.

أما في المرتبة الخامسة، فتأتي بريطانيا بإجمالي وفيات 127078، وإجمالي إصابات 4.373.798.

ثم تأتي إيطاليا في المرتة السادية، بـ111030 وفاة و3.668.264 إصابة.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بـ98731 وفاة، و4.529.576 إصابة.

وتليها فرنسا في المرتبة الثامنة، بإجمالي وفيات 96808 وإجمالي إصابات 4.883.174.

وتأتي ألمانيا في المرتبة التاسعة بـ77060 وفاة، و2.896.329 إصابة.

وفي المرتبة العاشرة، تأتي دولة إسبانيا، بـ75698 وفاة، و3.300.965 إصابة، حسب بيانات الجامعة.