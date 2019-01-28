هذه هي الإجراءات التي سيتخذها المجلس الدستوري بعد وفاة مدلسي

سيتخذ المجلس الدستوري جملة من الإجراءات الإستعجالية على خلفية وفاة رئيس المجلس مراد مدلسي .

الإجراءات الإستعجالية ستكون كالتالي:

المادة81:في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل اشهادا ويبلغ رئيس الجمهورية فورا.

المادة 82: في حالة وفاة عضو في المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له.

يجري المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

وحسب الحالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.

المادة83: يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس وأعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية طبقا للمادة185″الفقرة الأولى” من الدستور.

لا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بتنازل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس الدستوري.

في حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل، حافظ الأختام إلى رئيس المجلس الدستوري.

يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ويدرس الطلب ويفص بالإجماع دون حضوره.