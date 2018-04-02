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هذه هي البنوك التي سيتعامل معها “غلوبال ﭬروب”

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هذه هي البنوك التي سيتعامل معها “غلوبال ﭬروب”
بقلم أمينة داودي

قرّر مجمع “غلوبال ﭬروب” فرض تخفيضات مغرية على سيارات بيكانتو وريو الجديدة تصل إلى 19 بالمائة.

كما سيتعامل المجمع مع مجموعة من البنوك التي يمكن للمواطنين التعامل معها لاقتناء سياراتهم.

ويتعلق الأمر بـ AGB بنك، BNA بنك، القرض الشعبي الجزائري CPA، سلامة بنك، بنك البركة، بنك بدر.

بالإضافة إلى تراست بنك و BEA بنك، في إنتظار تخفيضات أخرى سيعلن عليها المجمع.

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التعليقات (1)

  • ghali mosta

    مازالت غالية الثمن مقارنة بجيراننا وحتى لما كانت تستورد ولم تكن بهذا السعر زيادات تصل ل 70بالمئة….حتى ولو دون قروض ربوية وهدا من المستحيلات و لكن مقاطعون “خليها_تصدي “

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