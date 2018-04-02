هذه هي البنوك التي سيتعامل معها “غلوبال ﭬروب”

قرّر مجمع “غلوبال ﭬروب” فرض تخفيضات مغرية على سيارات بيكانتو وريو الجديدة تصل إلى 19 بالمائة.

كما سيتعامل المجمع مع مجموعة من البنوك التي يمكن للمواطنين التعامل معها لاقتناء سياراتهم.

ويتعلق الأمر بـ AGB بنك، BNA بنك، القرض الشعبي الجزائري CPA، سلامة بنك، بنك البركة، بنك بدر.

بالإضافة إلى تراست بنك و BEA بنك، في إنتظار تخفيضات أخرى سيعلن عليها المجمع.