هذه هي التأشيرة الإلكترونية للعمرة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية التأشيرة الإلكترونية للعمرةتحسبا لموسم العمرة هذه السنة.

وكانت الوكالات السياحية قد طالبت من الديوان الوطني للحج والعمرة، بتقديم الآلية التي يمكن من خلالها تسديد مستحقات الخدمات

الذي يتم التسجيل فيه عبر المنصة الإلكترونية للحصول على تأشيرة العمرة.

وأضافت الوكالات أن المشكل يكمن في كيفية تطبيق المنصة الإلكترونية التي أقرتها أيضا السعودية للتعامل مع الوكلاء السعوديين وطلب التأشيرة الإلكترونية.

وحسبهم فإنه يشترط في المنصة إدخال معلومات عن الفندق المؤجر وغيرها من المعلومات الأخرى للحصول على التأشيرة.

ودعت الوكالات السياحية الديوان الوطني للحج والعمرة للإسراع في إيجاد آلية للعمل بالمنصة الإلكترونية لإنقاذ موسم العمرة.