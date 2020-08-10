هذه هي التخصصات المعنية بتجديد المنحة الدراسية بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروع في عملية تجديد المنح الدراسية الخاصة بالخارج للسنة الدراسية 2020-2021 حيث تم تحديد تاريخ 30 أوت كآخر أجل لإيداع الملفات .

كما حددت الوزارة من خلال تعليمة موجهة الى المؤسسات الجامعية التخصصات المعنية بهذه المنحة والمتمثلة في “الكيمياء ،الفيزياء الرياضيات ، الفلسفة ،علم النفس، الأدب العربي، العلوم السياسية ،ادارة الاعمال، المحاسبة، اللغة الانجليزية ،جميع تخصصات علوم الهندسة ما عدا الاعلام الآلي إضافة الى علوم الطبيعة والحياة.

هذا وحسب ذات التعليمة فإنه يتم تسليم وثائق تجديد المنحة من قبل مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية ووزارة الخارجية بالنسبة للممنوحين الذين تحصلوا على موافقة لجنة الخبراء بعد دراسة الملف.

كما شددت وزارة التعليم العالي على الطلبة المستفيدين من هذه المنح بضرورة القيام بإجراءات العودة الى أرض الوطن في أجل ثلاثة اشهر بعد المناقشة و الالتحاق بمنصب العمل الذي وجه اليه كما سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل ممنوح لم يلتحق بمنصب عمله وفقا للتنظيم الساري المفعول