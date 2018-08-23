هذه هي التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بداء الكوليرا

قدم كمال أيت أوبلي المختص في الأوبئة جملة من التدابير من أجل الوقاية وتفادي الإصابة بداء الكوليرا.

فأول تدبير حرص عليه المختص في الأوبئة خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الصحة اليوم الخميس: نظافة اليدين جيدا

حيث أوضح المختص، أن نظافة اليدين يجب أن تكون بالكم والنوع وبالتكرار

-غسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل وبعد الذهاب إلى المرحاض

وأكد المختص أن هذا التدبير هو الأساسي لذلك يقال أن مرض الكوليرا هو مرض اليدين

أما التدبير الثاني فقال يجب نظافة الإعذية

كما حرص على ضرورة الفصل بين الأطعمة الطازجة والـأطعمة المطهية لأن الأكل الطازج والخضار غير المغسولة تعمل على ثلوت الأكل

-طبخ الأغذية طبخا جيدا وفي دراجة حرارة عالية.

-تخرين الأطعمة في الثلاجة .

-استعمال الماء النظيف لطبخ الأغذية.

-وضع قطرة ماء جافيل عند غسل الخضر .

أما التدبير الثالث فقال ضرورة أن يكون الماء نظيف

فنظافة الماء في حد ذاته يجب أن يكون الماء صافي من خلال حفظه في أوعية نظيفة.

أما التدبير الرابع فيتمثل في نظافة الآبار

حيث قال المختص في الأوبئة يجب أن يكون البئر محفوظ ونظيف.

كما قدم المختص في الأوبئة تدابير خاصة بمرضى الكوليرا

حيث كشف المختص في هذا السياق، أنه في حالة ملاحظة أي إسهال على المريض، فإن التدبير الوقائي وضروي قبل الذهاب إلى المستشفى والمتمثل في إعادة التمييه .

التوجه مباشرة إلى المستوصف حتى يتم اتخاد الإجراءات الضرورية في حقه.

عدم زيارة المرضى المصابين بهذا المرض مهما كان الثمن.