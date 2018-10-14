هذه هي التفاصيل الكاملة لعملية الترحيل الأربعاء المقبل بالعاصمة  

ستشرع ولاية الجزائر الأربعاء المقبل في المرحلة الثانية من العملية الـ 24 للترحيل وإعادة الإسكان حوالي 2000 عائلة.

حيث ستخصص للعائلات القاطنة بالبيوت القصديرية المحاذية للأودية والمناطق المعرضة للفياضانات وللطرق السريعة.

كذا العائلات التي تشغل الأقبية والأسطح والعمارات الآيلة للسقوط والعمارات التي هي في طور التهيئة.

وحسب بيان لولاية الجزائر فإن هذه العملية ستمس 17 موقعا موزعا على أقاليم 20 بلدية تابعة لـ 10 مقاطعات إدارية.

وهي : براقي، بوزريعة، سيدي أمحمد، باب الوادي، الرويبة، بئر مراد رايس، الحراش، زرالدة، الشراقة، وحسين داي .

وأضاف المصدر أنه سيتم الترحيل تنفيذها حسب عدد العائلات المستفيدة وعدد مواقع الترحيل وإعادة الإسكان، عبر عدة مراحل:

الشطر الأول: يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018، ستمس حوالي 1300 عائلة.

الشطر الثاني: بعد حوالي اسبوع من إنطلاق تنفيذ الشطر الأول، ستمس حوالي 600 عائلة.

الشطـــــر الأول: يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018:

المستفيذون من الشطر الأول حوالي 1300 عائلة توزع على أقاليم 07 مقاطعات إدراية هي : الرويبة، براقي، بوزريعة.

وأيضا سيدي أمحمد، باب الوادي، بئر مراد رايس والشراقة .

اما فيما يخص المواقع المعنية بالترحيل وإعادة الإسكان خلال الشطر الأول:

أولا : المقاطعة الإدارية للرويبة : 03 مواقع : 552 عائلة :

الحي القصديري “الزحلوقة” ببلدية الرغاية .

الحي القصديري “بلقوراري” ببلدية الرغاية .

الحي القصديري “جكان” ببلدية الرغاية .

ثانيا: المقاطعة الإدارية لبراقي: 03 مواقع: 345 عائلة:

الحي القصديري المسمى “ساليبا” بمنطقة النشاط ببلدية براقي.

الحي القصديري المسمى “بيقا 2 “المحاذي للطريق السريع

مشروع محطة ميترو الجزائر، ببلدية براقي.

الحي القصديري المسمى “لغوازي” المحاذي لطريق السريع الجزائر- البليدة، ببلدية براقي.

ثالثا: المقاطعة الإدارية لبوزريعة: موقعين 02 : 178 عائلة :

موقع الحي القصديري المسمى ” طريق الشيوخ ” المحاذي لوادي بوفريزي ببلدية بوزريعة.

موقع العائلات القاطنة بمحلات ” مجمع الرياض سابقا”.

رابعا: المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد : 72 عائلة :

العائلات القاطنة بموقع أسطح وأقبية عمارات في طور التهيئة ببلدية الجزائر الوسطى.

العائلات القاطنة بموقع أسطح وأقبية عمارات في طورالتهيئة ببلدية سيدي أمحمد، العائلات القاطنة بموقع أسطح عمارة في طورالتهيئة ببلدية المرادية.

خامسا: المقاطعة الإدارية لباب الوادي : 65 عائلة :

03 عمارات على مستوى رواق ” ملاكوف ” ببلدية القصبة.

38 عمارات مهددة بالإنهيار ببلدية القصبة في إطار مخطط ترميم وتأهيل حي القصبة.

عمارة 01 مهددة بالإنهيار على مستوى بلدية باب الوادي.

عمارتين 02 مهددتين بالإنهيار ببلدية بولوغين.

07 نقاط سوداء على مستوى بلدية باب الوادي.

سادسا: المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس : موقعين 02 : 29 عائلة :

موقع الحي القصديري المحاذي لحي 400 مسكن بجنان السفاري، بلدية بئر خادم.

موقع العائلات القاطنة بحظيرة بلدية بئر خادم.

سابعا: المقاطعة الإدارية الشراقة: موقعين 02 : 21 عائلة :

العائلات القاطنة على ضفاف البحر المهددة بخطر إنزلاق الأتربة ببلدية الحمامات.

الحي القصديري غابة ” بوا ديكار” في طور التهيئة ببلدية دالي ابراهيم.

في حين يكون الشطر الثاني بعد حوالي أسبوع من إنطلاق تنفيذ الشطر الأول

أين توزع حوالي 600 عائلة على أقاليم 05 مقاطعات إدارية هي : زرالدة، الحراش، باب الوادي، براقي، وحسين داي

حيث سيتم ترحيلهم عبر المواقع المعنية:

أولا: المقاطعة الإدارية لزرالدة : 02 موقع : 180 عائلة.

الحي القصديري المسمى “قوماز” ببلدية سطاوالي.

العائلات المعرقلة لانجاز مشروع الملعب البلدي و تهيئة حي “HLM ” ببلدية زرالدة.

ثانيا: المقاطعة الإدارية للحراش : 04 مواقع : 175 عائلة.

موقع الحي القصديري “سنيغي” ببلدية واد السمار.

الحي القصديري المحاذي لمسجد حسان بن ثابت ببلدية واد السمار.

الحي القصديري المحاذي لطريق السكة الحديدية ببلدية واد السمار.

الحي القصديري المحاذي لوادي الحراش، ببلدية الحراش.

ثالثا: المقاطعة الإدارية لباب الوادي : 38 موقع عمارة آيلة للسقوط: 154 عائلة.

العائلات التي تشغل 38 عمارة آيلة للسقوط سيتم التكفل بها في إطار مخطط إعادة تأهيل القصبة.

رابعا: المقاطعة الإدارية لبراقي: 02 مواقع: 54 عائلة.

موقع الحي القصديري “برواقي” المحاذي للطريق الوطني رقم 08 ببلدية الكاليتوس.

العائلات المعرقلة لمشروع الملعب البلدي ببلدية الكاليتوس.

خامسا: المقاطعة الإدارية حسين داي : موقع واحد 01: عائلتين 02.

العائلات التي تشغل الوعاء العقاري المخصص لمشروع توسعة ضفاف وادي أوشايح، ببلدية المقرية.

مواقع إستقبال العائلات المرحلة في إطار المرحلة الثانية من العملية الـ24 :

حي 1200 مسكن ” حوش ميهوب ” ببلدية براقــي.

حي 264 من حصة 1200 مسكن سلماني، ببلدية الكاليتوس.

حي 122 مسكن من حصة 2140 مسكن، ببلدية أولاد فايت.

حي 162 مسكن من حصة 2400 مسكن، ببلدية أولاد فايت.

حي 138 مسكن من حصة 400 مسكن ” جنان السفاري ” ببلدية بئر خادم ،

958 مسكن من حصة 1602 مسكن ، ببلدية الدويرة .

إضافة إلى البرنامج الإستعجالي الذي سيمس 25 عائلة إستفادت بعنوان المرحلة الثانية من العملية 24 .

في إطارالبرنامج الاستعجالي وذلك عبر بلديتي القصبة وزرالدة .

كما سيتم في هذه المرحلة من الترحيل إعادة إسكان 11 عائلة في إطار التكفل بأصحاب الطعون المقبولة من طرف اللجنة الولائية للطعون.

والمتعلقة بموقع تم هدمه في عمليات الترحيل وإعادة الإسكان السابقة عبر المقاطعة الإدارية للرويبة.

وكذا إحالة و مراقبة ملفات 2062 مترشح لإعادة الإسكان على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.

والتي سمحت بالكشف الإيجابي لـ 211 حالة، تتوزع كالتالي :

117 مترشح منخرط في برنامج ” عدل “.

57 مترشح مالك لمسكن.

24 مترشح مستفيد من إعانة الدولة.

12 مترشحين حائزين على رخصة بناء.

مترشح 01، مستفيذ من سكن بصيغة الترقوي العمومية .

باستكمال المرحلة الأولى من العملية 24 للترحيل و إعادة الإسكان تكون مصالح الولاية قد راقبت ملفات 61407 مترشح لإعادة الإسكان على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، حيث سمحت بالكشف الإيجابي لــ 5712 حالة ، أي مايعادل 9.30 بالمائة من مجموع الملفات المراقبة منذ منتصف شهر جوان 2014.

الأراضـــــي المسترجعــــة :

أكثر من 15 هكتار، سيتم تخصيصها لإنجاز مشاريع الري، التجهيزات العمومية، الأشغال العمومية وقطاعات أخرى .

بإستكمال المرحلة الثانية من العملية 24 للترحيل و إعادة الإسكان تصل المساحات الأرضية المسترجعة منذ انطلاق العملية في منتصف شهر جوان 2014 إلى ما يقارب 530 هكتار.

وستوزع يوم الإثنين 15 أكتوبر، برنامج إضافي يضـم 2599 وحدة سكنية، كالتالي :

السكن الإجتماعي التساهمي : 1002 عائلة ،

سكنات برنامج ” عدل” : 1597 عائلة .