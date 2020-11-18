هذه هي التواريخ الجديدة لصب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، عن تواريخ جديدة لصب معاشات ومنح المتقاعدين وذوي الحقوق.

وجاء في بيان للشركة، إن الأشخاص الذين يتقاضون معاشهم يوم 20 من كل شهر وينتهي حسابهم البريدي بـ:0 أو 1 يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 18 من كل شهر.

وبالنسبة للأشخاص الذين ينتهي حسابهم البريدي بـ2 أو 3 أو 4 أو 5، يصبح تاريخ صب معاشاتهم يوم 19 من كل شهر.

والأشخاص الذين ينتهي حسابهم البريدي بـ6 أو 7 أو 8 أو 9، يبقى تاريخ صب معاشاتهم يوم 20 من كل شهر.

وأشار البيان، إلى إن الولايات المعنية بصب معاشات المتقاعدين بتاريخ 20 من كل شهر هي: البليدة ، والمدية وتيبازة وعين الدفلى، تيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس، وغرداية ، تمنراست وورقلة والأغواط والجلفة وإليزي.