هذه هي الحالات التي يمكن فيها للمترشحين الخمسة الإنسحاب من الرئاسيات

حددت المادة 103 من الدستور الشروط والحالات التي يمكن فيها للمترشح للإنتخابات الرئاسية الإنسحاب منها.

وحسب أحكام المداة 103 من الدستور التي جاءت مطابقة لأحكام المادة 141 من القانون العضوي للإنتخابات خاصة منها الفقرة الرابعة فإن هناك شرطين أساسيين للإنسحاب.

ونصت هذه الشروط على حالتين وهما حدوث مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة أحد المترشحين

كما اكدت ذات المواد على أن انسحاب المترشح من الدور الثاني من الإنتخابات لا يؤخذ بعين الإعتبار وتستمر الإنتخابات في مسارها العادي.

وفي حالة وفاة أحد المترشحين أو حدوث مانع يعلن المجلس الدستوري عن تجديد كل العمليات الإنتخابية، وتمديد أجال تنظيم الإنتخابات لمدة اقصاها 60 يوم.

وعند تطبيق احكام هذه المادة يضل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يقوم بوظيفة الدولة يمارس مهامه إلى غاية أداء رئيس الجمهورية المنتخب للقسم.