هذه هي الرحلات الدولية للجوية الجزائرية المعتمدة حاليا

ذكرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ببرنامج رحلاتها المعتمد حاليا، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

ويتمثل برنامج الرحلات المعتمد حاليا في ما يأتي:

الجزائر-مونتريال-الجزائر: كل ثلاثاء، خميس وسبت، والجزائر-دبي: كل أحد وخميس. ودبي-الجزائر: كل إثنين وجمعة، والجزائر-مارسيليا-الجزائر: كل سبت.

الجزائر-باريس “أورلي”-الجزائر: يوميا، والجزائر-باريس “شارل ديغول”-الجزائر: كل ثلاثاء وخميس، ووهران-باريس “أورلي”-وهران: يوميا.

قسنطينة-باريس “أورلي”-قسنطينة: كل جمعة، سبت وأحد، وقسنطينة-باريس “شارل ديغول”-قسنطينة: كل إثنين، ثلاثاء، أربعاء وخميس.

الجزائر-لندن “هيثرو”-الجزائر: كل أحد وثلاثاء، والجزائر-برشلونة-الجزائر: كل ثلاثاء، أربعاء، جمعة وسبت. والجزائر-روما-الجزائر: كل سبت، ثلاثاء وخميس، والجزائر-فرانكفورت-الجزائر: كل أحد، أربعاء وجمعة

بالإضافة إلى الجزائر-موسكو-الجزائر: كل جمعة، والجزائر-تونس-الجزائر: كل أربعاء، جمعة وأحد، والجزائر-اسطنبول-الجزائر: كل أحد، إثنين، أربعاء وخميس.

كما دعت الشركة زبائنها، للتأكد قبل كل سفر مما يلي: آخر التحديثات لشروط الدخول إلى دولة الوجهة. وآخر التحديثات لبرنامج الرحلات المعتمد حاليا في إطار الفتح الجزئي للمجال الجوي مع التحقق من رقم الرحلة ويوم السفر.

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الجوية الجزائرية تفتح وجهات داخلية جديدة

هذا وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، شهر ديسمبر، عن فتح ثلاث وجهات داخلية جديدة. كما أضافت الشركة في منشور لها أن الوجهات الجديدة تتعلق بكل من تقرت، تمنراست، الأغواط، قسنطينة والوادي.

كما أوضحت الجوية الجزائرية، أن الوجهات الداخلية الجديدة تتمثل في “قسنطينة-الوادي-قسنطينة”، كل يوم الثلاثاء والخميس بداية من اليوم الخميس. إضافة إلى “قسنطينة-تقرت-قسنطينة” كل يوم السبت بداية من 4 ديسمبر، و”الأغواط-تمنراست-الأغواط” كل يوم الأحد بداية من يوم 5 ديسمبر.

كما برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلات إضافية مع كل من تونس، ومونتريال بكندا.

وتعتزم الخطوط الجوية الجزائرية مباشرة مخطط تطوير 2021-2025 يسمح لها بدعم مكانتها في السوق الجزائرية. وحجز مكانة مرموقة في سوق النقل الجوي العالمي، خاصة في الفضاء الإفريقي.

كما عرض مسيرو وإطارات الشركة المحاور الأساسية لمخطط التطوير 2021-2025 التي تعتزم الشركة مباشرته. والذي جاء بعد دراسة معمقة لنقاط قوتها وضعفها وتحليل واقع النقل الجوي العالمي. والإحاطة بوضعية الشركات المنافسة وهيكلتها وطرق تنظيمها وعملها والتحولات الكبرى التي تعرفها.

كما شمل هذا المخطط على وجه الخصوص، تدعيم مكانة الشركة في السوق الجزائرية وتطوير الخطوط الداخلية. تجديد أسطول الجوية الجزائرية وزيادة عدده مرحليا بما يسمح بدخول السوق الأفريقية المتنامية. ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لنشاط النقل الجوي، وكذا إعادة هيكلتها بخلق فروع لها متخصصة في النشاطات الثانوية للطيران.

وفي هذا الشأن من المنتظر، حسب نفس المصدر، إنشاء شركة للصيانة وشركة الخدمات الأرضية في غضون سنة 2022.