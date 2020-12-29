مصادر من وزارة البريد تكشف لـ”النهار”:

“هذه هي الرزنامة الجديدة لصبّ معاشات المتقاعدين بداية من جانفي الداخل”

الرزنامة تمتد من 15 إلى 26 من كل شهر

قررت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، طرح تغييرات جديدة في رزنامة صبّ معاشات المتقاعدين، اعتبارا من شهر جانفي الداخل، تمتد على مدار إحدى عشر يوما كاملا، من أجل التخلص من مشكلة الاكتظاظ والطوابير اللامتناهية التي تعرفها المراكز البريدية في الفترة التي يتقاضون فيها معاشاتهم.

تلقت مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مراسلة من الصندوق الوطني للتقاعد، من أجل تغيير رزنامة صبّ معاشات ثلاثة ملايين ومائتي وستة وستين ألف متقاعد، وتمديد فترتها من الخامس عشر إلى السادس والعشرين من كل شهر، قد التخلص من أزمة الطوابير التي تشهدها المراكز البريدية الموزّعة عبر التراب الوطني.

وقالت مصادر مسؤولة من داخل مبنى وزارة البريد، إن المديرية العامة لبريد الجزائر، تلقت رسميا مراسلة من نظيرتها للصندوق الوطني للتقاعد “CNR”، تبلغها من خلالها تغيير رزنامة صبّ المعاشات، اعتبارا من شهر جانفي الداخل، وأوضحت أن المتقاعدين الذين تنتهي أرقام حساباتهم البريدية بـ “0” سيتم صبّ معاشاتهم يوم ١٥ من كل شهر، والتي تنتهي برقم “1”، ستصبّ في السادس عشر من كل شهر، ورقم “2” سيتم صبّها في السابع عشر.

أما بشأن الذين يتقاضون معاشاتهم يوم الثامن عشر من كل شهر، ونظرا للعدد الهائل لهم، فإن إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، قررت توزيعها على عدة تواريخ، وهي “15 و 16 و17” من كل شهر، على أن يخصص التاسع عشر من الشهر لأرقام الحسابات البريدية التي تنتهي بـ “3 ، 4 و 5″، فيما سيكون يوم العشرين لرقم “6”، ويوم الواحد والعشرين لـلرقم “7”، ويوم الثاني والعشرين لـلرقم “8”، ويوم الثالث والعشرين لـ “9”، ليس الجميع وإنما جزءً فقط، والجزء المتبقي لأصحاب الحسابات التي تنتهي بنفس الرقم، سيكون يوم الرابع والعشرين.

إلى ذلك، سيتم توزيع بعض الأجزاء الأخرى من رقمي “8 و9” على أيام الخامس والعشرين والسادسة لبعض الأجزاء المتبقية من أرقام “8 و9”.