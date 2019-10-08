هذه هي الرسوم الجديدة في مشروع قانون المالية 2020

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 عدة رسوم جديدة تم استحداثها في النسخة النهائية للمشروع.

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء للنهار تضمن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 عدم رسوم أبرزها استحداث رسم على الفعالية الطاقوية بالنسبة للأجهزة الكهرومنزلية.

وأفاد نفس المصدر استحداث رسم يقدر ب 5 في المائة بالنسبة للأجهزة المصنعة محليا ونسبة 30 في المائة بالنسبة للأجهزة المستوردة.

كما أضاف نفس المصدر تضمن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية الجديد استحداث رسم اخر جديد على جميع النشاطات الملوثة والمشكلة لخطر على البيئة، الرسم تتراوح قيمته بين 6000 دج إلى غاية 36 ألف دج.

وتضمن مشروع القانون الجديد ايضا استحداث رسم جديد لتشجيع عدم التخزين وحدد قيمة الرسم بـ 30 ألف دج.

كما تم اعفاء شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية المسلمة الكترونيا من الرسم والمقدرة بـ 30 دج