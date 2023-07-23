هذه هي الشروط والوثائق.. تقديم طلبات الترخيص الصحي لاستيراد الحيوانات بداية من 1 سبتمبر

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، أن اعتبارا من 1 سبتمبر 2023، يمكن تقديم طلبات الترخيص الصحي لاستيراد الحيوانات. وهذا من خلال منصة الخدمة عبر الإنترنت: psl.madr.gov.dz.

وتخص العملية حسب بيان الوزارة الحيوانات الحية، وخاصة الماشية للتسمين والماشية المعدة للذبح.

وعن شروط الحصول على الترخيص الصحي للاستيراد، فيجب أن يكون الملف كاملا، واتفاق صحي بين البلدين مسبقا. ويكون المنتوج مرخصا.

وبالنسبة للوثائق المطلوبة لطلب الترخيص الصحي ، فيجب ملأ الاستمارة التي يمكن استخراجها عبر الانترنت.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوثائق من هذا الرابط:

https://pslar.madr.gov.dz/dsv/derogation-sanitaire-dimportation/

ويكون موعد السحب من يومين إلى 3 أيام، ويتم خلال أيام الاستقبال. كما تسلم الوقيفة للمتعامل أو ممثله الموكل قانونا أو عن طريق البريد الإلكتروني. وعن مدة الصلاحية، فافادت الوزارة انها من شهر إلى 3 أشهر.