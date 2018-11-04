هذه هي الطرقات التي ستفك الخناق عن العاصمة

سيتم تسليم 05 مشاريع كبرى من الطرقات بالجزائر العاصمة نهاية السنة الجارية والتي من شأنها التقليل من الإختناق المروري.

حيث قال مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمن رحماني، أن تقدم الأشغال بمشاريع الطرقات بالعاصمة وصلت إلى 90 بالمائة.

مشيرا خلال حديثه إلى “وأج”، أنه سيتم إستلام في نهاية السنة الحالية أزيد من خمسة مشاريع كبرى من شأنها التقليل من الاختناق المروري.

مضيفا على هامش جلسة عمل مع أعضاء لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر.

أن العديد من مشاريع الطرقات قد استلمت مؤخرا على غرار الطريق رقم 1 وادي الكرمة المؤدي إلى بئر خادم، وطريق الكاليتوس.

بالإضافة إلى طريق الرويبة و طريق وادي قريش “fontaine Fraiche”، طريق سيدي موسى المؤدي إلى بوقرة.

ناهيك عن الجزء الأول من الطريق الولائي رقم 45، أما الجزء الثاني من ذات الطريق “مابين مفترق الطرق ببوزريعة ومستشفى بني مسوس”.

فسيتم استلامه قبل نهاية السنة، وكذلك الطريق الوطني رقم 36 “طريق مزدوج بن عكنون-5 جويلية” الذي سيتم استلامه قبل نهاية 2018.

كما سيتم استلام محول زرالدة “بالقرب من مركز الردم التقني حميسي”، ومحول الطريق الوطني رقم 67 المؤدي إلى القليعة.

خاصة وأن هذين المحولين من شأنهما خلق مرونة في حركة المرور بالعاصمة.

“أما مشروع جسر وادي شايح الرابط بين براقي و العاصمة و الذي من شأنه القضاء على نسبة كبيرة من الاختناق العمومي.

فسيتم تسلميه خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.