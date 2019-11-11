هذه هي القائمة النهائية لمديريات حملة المترشح تبون

أعلن مدير حملة المترشح لرئاسيات 2019، عبد المجيد تبون، عبد الله بعلي، أسماء أعضاء المديريات الولائية.

ودعا عبد الله بعلي من أعضاء المديريات الولائية، إلى الاتفاق فيما بينهم على اسم من سيدير المديرية وإخطاره يوم الثلاثاء مساءً كأقصى أجل.

كما طالب بعلي المديريات الولائية الشروع في أقرب الآجال بفتح المكاتب الولائية وفي الدوائر والبلديات وايفاده برقم الهاتف والفاكس.

و سيُعقد اجتماع تنسيقي لجميع المدراء بالجزائر العاصمة قبل نهاية الأسبوع.

وعن العاصمة، سيتم نشر قائمة أعضاء مديرية لاحقا.

وفيما يلي قائمة أعضاء المديريات الولائية:

ولاية ادرار:

حسوني محمد، حمدي احمد، علي عبد القادر، كلوم مكي، علوي علي عبد الله، بن عمراني عبد القادر، ملوكي محمد.

وبقبق بوجمعة، حدادي عيشة، بن دبة مريم، طواهرية الطاهر، كروشي جلول، ام الغيث محمد، جلايلة محمود

الولاية المنتدبة برج باجي مختار:

دلالي حسين، بربوشي حمادة، مهري عمار، ورتي محمد، بوجيهي سيدي محمد، طاطي محمد.

الولاية المنتدبة تميمون:

بوعيشة احمد، بن خليفة عبد القادر، بن عطا الله علي، شويرب خضرة، سلخ عبد الجليل.

الشلف:

زيدان احمد، نور الدين عبد القادر، زيدان محمد، خليفي محمد، فلاق محمد امين، شابي معمر.

وامزرت صليحة، فضيلة زوبار، دومي عبد الله، بن عيسى محمد، عبد الله بن يوسف، بناي محمد، نامت يوسف.

الاغواط:

سيد علي حاج عيسى، تاج الحاج نور الدين، بن قاسمية نقادي، جودي محمد، بن عمر سي يوسف، مباركي محمد .

وبن تومي العيد، غداور عبد الحميد، غداور ابراهيم، لحواش قدور، زبدرة مداني، الرق بن عمر، دحام مصطفى، كرور الطيب، بن مهية محمد.

وبالباي فوضيل، الرق عبد القادر، قطوفي ابراهيم.

ام البواقي:

سبسي محمد، قعقاع جريدي، قليف زيدان، زرداني فتحي، بن اسماعيل سكندر، بن صغير الحاج، بن حملة صالح، سالم عبد الرحمان.

ولخضر لشبوط، جلاد موسى، مسعد اخضر، قبايلي سكينة، ناصري رامي، بلغيث فريد.

باتنة :

بن بولعيد عبد الحق، حجال فوزية، بريمة عبد الحفيظ، كنانو نورالدين، بن سماعيل بن ناوف، شافع عباس، يحياوي سعيد.

ومراح بلة، سواسي جمال، بوحراق نوار، جابري محمود، رويشي عبد المالك، تلي مراد، علمي سمية، بلهوشات مسعود، عبد المالك قبيلي .

ولاية بجاية :

مخلوفي سميرة، بوكمش مالك، ربيع مهني، محمد جراد، عليوش كريم، تحربيت براهيم، بومراو نسيم، شعبان جمال، كوربيت عكري.

وريزاري فوضيل، بن شلال جويدة، نجال ياسين .

ولايةبسكرة :

مستري عمار ، صويلح عبد الحفيظ ، سمير علاوة، جودي فاطمة الزهراء، بن عبدالرحمان طارق، بهتون لطيفة .

ونوصري نجاح، بن عيسى عبد الله، الطيب وسيلة، رفاس محمد امين، عيطور علي، تحوبيط براهيم، فؤاد فريد، يريش عبد الرحمان، يونس لندة.

ولايةبشار:

حنفي ميلود

رحماني لخضر

مازري عبد الحميد

قريتلي العربي

سالمي سعدية

سويلم زهرة

معزوزي حاج حمو

ولاية البليدة :

دراجي محمد

فراولي سمير

غياط حكيم

مكين بشير

كنيدة فاطمة

جلال فريدة

جراد عبد القادر

عباس معمر

باكير محمد

خضار بوعلام

يازيد سحنون

بن يوسف وحيدة

بن جودي دليلة

ابركان امينة

عيساوي نسيمة

داودي منصوري

عباسي امين

علال رحيم

بن حورة براهيم

بن يوسف وحيدة

بن زينب بليغ

ولاية البويرة :

حجار حكيم

رابحي سيد علي

مدني العيد

حراش نصيرة

بوساعد جلول

اسديدان فريدة

شعبان مقرنن

دايري يعقوب

غربي جمال

رابحي سيد علي

فضيلة سعيد

شرابي سعادة

بوداود نورة

ولاية تمنراست :

حمزة دحمان

الولاية المنتدبة عين قزام :

شيكات فوفو

الولاية المنتدبة عين صالح :

طالب عبد الله محمد صالح

دباغ محمد

ولاية تبسة:

مساعدية زبيدة

جدي مراد

رمزي زطوطة

سارة لعماري

رضوان بلخيري

براهيم بو عمرة

صالح كاحلية

شريف روايزية

قابة سليم

زياني صالح

نصر الله نسيم

فلة زرفاوي

ولاية تلمسان:

براهمي الطاهر

بن حمو فايزة

براهمي سعاد

براهمي محمد عبدو

برجي محمد

بوفركاس وفاء

مصطفى مجدوب

شريفي عبد الكريم

تورابي نور الدين

بن عمور سيد احمد

مجدوب رضا

فايد يحي

كازي شكيب

سفيان بوكربيلة

قادري فطيمة

زان بوعلام

هلالي بشير

صغير عبد القادر

بودينا سامي

قهواجي محمد

ولاية تيارت:

مختاري لزرقي

بشير شريف

بلحسين محمد

صحاري حليمة

سعيد رضا

سيد احمد العرشي

لعبيدي فطيمة

عزوز عبد الله

بن خلفة بومدين

لعبادي خليدة

ميداني فيصل

بوطويق عباس

سنة مختار

طاهر بن ترية

سنة مختار

طاهرين تربة

بلحبوش محمد

ماحي نورالدين

تيزي وزو:

اكرم حسيبة

ليتيسا ربيعة

كروش سليمان

ولد علي شريفة

جزيرة انتنان

سعدي شمس الدين

مالكي حميد

قيروب فريدة

تيزي بوعلى نعيمة

مقتاني محمد

ولاية الجلفة :

شريط بن حواء

حمزة بن عيسى

بختي صباح

قوريد لخضر

دكاني محمد

قوادري قادة

محيوت مولاي

فكرون محمد

ولاية جيجل:

حسين شباح

قاوش سبتي

امين لعرج

بوطاجين عزيزة

فوغالي محفوظ

منون نور الدين

كريري ربيع

عيمور سمير

بولبطينة هدى

جوامع سمية

خينق رضوان

بوروايح كمال

كشيم مريم

سليماني رابح

بوكاف احسن

زغدود براهيم

يزيد عبد الله

بولعسل سمير

بولعروق الياس

بولفريطاس عبد الفتاح

ختار جودي

ولاية سطيف:

جعفر علي توفيق

حب الحمص فريد

كتفي عمار

سنساوي حسان

لعناني سمير

السعدي رفوني

معتوق فاتح

العايدي اليامين

لعربي نسيمة

حمودي ناجم

طيار عبد الوهاب

نويوات وردة

مسعود رياش

السعدي رفوفي

هاني صالح

العطوي منير

فاتح ناصري

شودرة حمزة

منير شعوة

جويفي كريمة

هلالي عبد الرزاق

ولاية سعيدة:

قندوزي توفيق

رأس مال عبد الهادي

محيوت مولاي

قوادري قادة

داودي عبد الجبار

بن علال عبد الكريم

ديداوي عبد الله

ولاية سكيكدة:

بوعشة صالح

قرناش خالد

حديبي مسعود

بوقوص وليد

سبتي حفيضية

جغادر فصل

بغلول رابح

كبير نور الدين

محمد لزهر

حمروش رابح

يونس حسان

بوربيع عزيز

شكات حميد

بورلفتور سعيد

عاشي هشام

حجامخي مروان

عبد الباقي اسماء

بودهان مونيا

جغيم نور الدين

علوش وردة

طيار عبد الله

ناجح نورالدين

طيارعبد الله

حفايضية السبيتي

تومي نبيلة

محمد الزهر

ولاية سيدي بلعباس:

عزي رشيد

حميدي احمد

بنزقير توفيق

رياح عبد الرحيم

جليل خيرة

زيان نور الدين

حلوز عبد القادر

بن عيسى خيرة

بن زياني مرحي

عفان عبد العزيز

بودا حسين

توهامي بومدين

الهادي محمد

ولاية عنابة:

سوسة مأمون

بودفة عبد الرؤوف

محمد انيس جميل

خفيان عمار

بوسطلة بريزة

عزلي فريدة

هباح هشام

بوحارة احمد

صالح صالح اسيا

لرقت رزيقة

بحات رابح

زارع العيد

رشيد احمد

يوسطلة بريزة

موسى بريان

بن علي عبد الناصر

بلغيت علي

لعباسي منصور

سلاطنية شريف

حشلف حسين

ولاية قالمة:

توفيق قفايفية

حداد يزيد

شرايفية شامة

بوعضم وليد

شرفي اسماعيل

حضري صالح

سعيدي صديق

بشاعة طاهر

شنشن فاتح

هميسي سامية

حيتي سامية

مسدور رشيد

ولاية قسنطينة:

خلفاوي عمار

فيصل زاوية

دريس حمروش

سراي مولود

هشام مرابطة

عليوي خميسة

بن عمر امين

صنديد نزار

الغام مسعود

دغداق زهير

مداح محمد

محمد شوقي

كربوش عبد الكريم

ساكر جمال

طريفي مفيدة

خنشول نصر الدين

عميمور زين العابيدين

ولاية المدية:

حموم امير

كشيدة مريم

منصوري مراد

عبري محمد

احمد بسام شريف

بن مزيان عبد السلام

علال اسماعيل

كراش سعد الدين

مناد بوعياد

ولاية مستغانم:

امداش عبد القادر

بلباي محمد سمير

غالم عبد الرزاق

ختاوي عبد الوهاب

دركاوي بن يوسف

فوضيل امين

يوسيف نعيمة

زيدون عبد الرحمان

ولد شارف محمد

خميستي بيدة

نوارة محمد

بلعربي كمال

ولاية المسيلة:

بعلي عبد القادر

احمد بوقرة

برباري اسامة

حمزة نوري

غلاب فؤاد

بن جدو محمد

بعلي مراد

دالي ايوب

مخلوفي العيد

هشام ضيفلي

الولاية المنتدبة بوسعادة:

منير لهلالي

قحيوش عبد القادر

رزق الله عيد المالك

بن عيسى بوقطاية

مصطفى كمال

حميد سعد

بشيري مسعود

معسكر:

شنتوف حميد نور

كبار عبد القادر

كفيف بوزيد

عمر محمود

كتسار محمود

بوسنة سيد احمد

نسال محمد

ولاية ورقلة:

دباغي محمد

زيتوني عبد اللطيف

ياسين النعمي

فلاح جلول

سقاي مسعود

عصام بن شيخ

بوحفص بوحفص

بن ساسي محمد

بدة احمد دقيش

لعروسي محمد

عبد المنعم صالحي

ابراهيم لزغم

بلترش عبد الباسط

يوسفي عبد الرحمان

توفيق بن يحكم

زكري قدور

الولاية المنتدبة تقرت :

عيشاوي محمد الهادي

قاسم محمد عبدة

تيجاني محمد الصالح

جمال عباس

عباس بوليفة

طارق بن الزاوي

محمد الصالح الركيبي

ولاية وهران:

لاغة محمد

راجي لكبير

منكور معمر

حبيبي زكرياء

بوهني عبد القادر

بركان قويدر

عز الدين امال

حبور محمد

بغلي شعيب

دوينة عبد القادر

تازي عمار

اغا شيخ

مختاري فتيحة

مهدي مسعود

حتو محمد امين

صلاح كرشي

منتفخ احمد

عيان فتيحة الزهرة

سلام شيخ

مزران نور الدين

مسلى نورالدين

بن عربة سعاد

لترش عيدة

عيد مندلس

ولاية البيض:

بسعيد عمار

تبون حبيب

بلمأمون محمد

موساوي تيفور

تناح عبد الكريم

تاج لخضر

صعدلي بحوص

كرم كريمي

ولاية اليزي:

بخادير عبد اللطيف

خميد غالي

منصوري بشير

ابراهيم انتمات

مفيصل الشيخ

قلالي ازة

ملولي سليمان

الولاية المنتدبة جنات:

ويدن سليمان

الولاية المنتدبة الدبداب :

عمر الوناس

ولاية برج بوعريريج:

فريد عمارة

عز الدين كتفي

بورحلي عبد الحفيظ

علي عمارة

مفتاح رزيق

مجدوب مصطفى

زهير بن قدوات

بوعبالة مبارك

عبد اللاوي كريم

نافع نورة

بوداش بلال

عبد العزيز فضيلة

مختار جودي

موهوب عبد القادر

ولاية بومرداس:

بشلة فضيلة

اوشن عبد العزيز

كامش حمدان

سفينة محمد

بورنان خليدة

بروال منصورة

تينيست فيصل

محمد قادر

مشيواة مبارك

زرقينوح سعيدة

غرسة ادريس

زرقاوي محمد

بوعلام كمال

خالد بتاش

ولاية الطارف:

امين مسلم

سوالم زوبير

رويمي رمزي

دريسي رمزي

كنوشة امين

محجوب صونيا

بومنجل عمار

داودي حياة

عباسي اولفة

عبد المجيد مناع

مبروك عثماني

ولاية تندوف:

رشيد محامدي

بويري مصطفى

عفان عبد الرحمان

ميموني علي

نهاري لطفي

طالبي الحبيبي

بيتا خطاري

سالمي محجوب

دحو يمينة خلدي بري

ولاية تيسمسيلت:

والي احمد

حر نور الدين

سعداوي عبد الرحمان

مراس خديجة

مراد فارلو

نور الهدى الهواري

بوبطرة عبد القادر

عدلان ابح

بقنانو بختي

عيشوش حاج عبد القادر

الولاية المنتدبة بوسعادة:

مصطفى كمال

عبد المالك رزق الله

بن عيسى بوقطاية

قحيوش عبد القادر

بشيري مسعود

حميدة ساعد

ولاية الوادي:

كمال رواق

عبد الحكيم بكاكرة

فتحي عون

معروف خليفة

مراد دهيمة

سمية الشارف

دويم العيد

زين يونس

سوسة الهادي

الولاية المنتدبة لمغير :

عمار بوفتاح

عرجون نصر الدين

ولاية خنشلة:

مسعود زواش

شرفي محمد

مسعود زواشي

بن زعيم نبيل

حمادي عبد العزيز

بوزحزاح فتاح

شرفة زين الدين

شرابن مدني

بوعلاق شافية

عبودي عزيز

لعطرة

عيمر نور الدين

بوحزام كمال

محسن عطا الله

ولاية سوق اهراس:

مكفة رضا

حاجي لزهر

خضيرية ياسين

حرارتية رزاق

جعفري محمد امين

تبوب حسان

نزار العيد

فلداني سنوني

مهري محمد

حسابنية بلقاسم

محسن عطاالله

بوساحة بدر الدين

ولاية تيبازة:

يوسف سعيداني

خالد عبدي

وليد مخلوفي

فضيلة حمداني

عمر بوزيدي

محمد تقيلات

كريمة عسوس

تازروت احمد

عسوس محمد

بلجيلالي مصطفى

بثدو عبد الرزاق

ولاية ميلة:

حملاوي عبد الجبار

رباج سناء

شيبي ريمة

بونمر محمد

دريدي محمد

بن شيخ كمال

اوشاشي رتيبة

زواغي فاتحة

محمد بوعلام

لشهب كمال

بن التوسي سامي

بن زهرة نورالسلام

بن زهرة يوسف

زريزلي خالد

ولاية عين الدفلى:

معزوزي سالمي

سعيدي حسان

عبادة احمد

عليلي زروف

ولاية النعامة:

تبون عمار

زروقي صديق

بلقاسمي مولود

جلولي خيرة

ميلودي هواري

مرين محمد

لسكري عبد المالك

رحو زليخة

فتحي عبد الباقي

ولاية عين تموشنت:

بشنين حاج

اروان سيدي محمد

مستيري توفيق

بلقادر عبد الحميد

بن شراط مختار

معروف محمد

بوخالفة عبد الحق

ولاية غرداية-وادي مزاب :

سليماني هادي سعيد

رابح نوح

باشا جيلالي عمار

متليلي الشعابنة

آل الشيخ حمزة

مولاي لخضر جلال

الولاية المنتدبة المنيعة :

ديدوة عبد النبي

زنطار ابراهيم

لتيم جمال

ولاية غيليزان 48

الاسم و اللقب

بوعلام بن عودة

عيشوشي صالح

حنوني رضوان

سيدي عدة امينة

سيناس زكرياء

بيوضي محمد

عراد عبد القادر

رزيق محمد

بن هني قدور

بن هني يمينة

رقيق اسعد محمود

جميلة عبد الصدوق

بن مقدم محمد

بوزياني نورالدين

جميلة عبد الصدوق

بن مقدم محمد

بوزياني نورالدين.