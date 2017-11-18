هذه هي المساكن التي ستوزع من طرف «كناب إيمو» قبل 2018

النهار تنشر أسماء المناطق التي تتوفر على الأحياء السكنية

المساكن متواجدة بـ12 ولاية ستوزع على أصحابها قبل 31 ديسمبر القادم

من بين الولايات المعنية تلمسان وغرداية والجزائر ووهران والشلف وقسنطينة وتيزي وزو

سيوزع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من خلال فرعه «كناب إيمو»، ثلاثة آلاف وحدة سكنية قبل الفاتح جانفي من العام الداخل، عبر اثني عشرة ولاية من الوطن، ليطوي بذلك الملف الذي طال أمده وعمّر لعقود خلت.

تحصلت «النهار» على كافة تفاصيل عملية توزيع المساكن المنجزة من طرف فرع «كناب إيمو» التابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على أصحابها قبل بداية 2018، تتوزع عبر شبكة تتضمن سبع ولايات وتشمل كلا من تلمسان وغرداية والجزائر ووهران والشلف وقسنطينة وتيزي وزو، ويقدر عددها بألفين وتسعمائة واثنان وتسعون شقة، تم بيع غالبيتها بإجمالي وصل إلى ألفين وثلاثمائة وخمسة عشر، وتبقى إلى حد الساعة ستمائة وسبعة وسبعون شقة، حسبما تظهره الوثيقة التي تحصلت عليها «النهار»، التي تكشف وضعية المساكن التي سيتسلمها أصحابها قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل.

وتتوفر شبكة ولاية تلمسان على 286 وحدة سكنية، منها 220 وحدة متواجدة بعين تموشنت تم بيعها في انتظار توزيعها على مستفيديها، و66 أخرى لا تزال بحوزة «كناب إيمو» ومتواجدة في ولاية سيدي بلعباس، أما في شبكة فرع غرداية فتتوفر على 92 مسكنا، منها 60 وحدة أنجزت بمنطقة زلفانة بيعت منها 21 في انتظار بيع 39 أخرى، فيما تحصي ولاية الأغواط 32 مسكنا بيع منها 24 وحدة وتبقت ثمانية فقط.

وفي شبكة ولاية الجزائر، فإن الفرع يتوفر على 200 وحدة سكنية متواجدة بمنطقة خميس الخشنة التابعة إقليميا لولاية بومرداس، بيع منها 187 وتبقت 13 وحدة أخرى، في حين تحصي شبكة وهران ألف و134 شقة تتوزع عبر مختلف بلديات الولاية، على غرار فلاوسن التي تتوفر على 260 شقة بيع منها 137 وتبقت 13، فيما تتوفر منطقة حاسي عامر على 128 مسكن، بيع منها 97 وحدة في انتظار بيع 31، ومنطقة بطيوة تحصي 120 وحدة سكنية، منها 112 تم بيعها ولا تزال 8 وحدات تنتظر البيع، بالإضافة إلى 38 وحدة «جزء 2» بمنطقة فلاوسن، منها 15 تم بيعها في انتظار بيع 23 أخرى، وكذا 18 شقة في سعيدة تم بيع شقة واحدة فقط، ودائما ضمن شبكة ولاية وهران وتحديدا بمستغانم، فإن الأخيرة تحصي 570 مسكن بمنطقة الغنايم، منها 330 وحدة بيعت ستوزع على أصحابها قبل نهاية العام في انتظار بيع 240 وحدة أخرى.

وفي الجهة الغربية دائما للوطن، وبشبكة ولاية الشلف التي تحصي 156 وحدة سكنية تتوزع على منطقتي التنس بـ80 شقة، بيع منها 43 وحدة فقط في انتظار تسويق 37 أخرى، وكذا بن سونة التي تتوفر على 76 مسكنا تمكن «كناب إيمو» من تسويق 50 وحدة ولا يزال يملك 26 شقة تنتظر البيع.

أما في ولاية تيزي وزو، فإن الشبكة تتوفر على 290 وحدة سكنية متواجدة بولاية البويرة، بيع منها 272 شقة وما تزال 18 وحدة أخرى في انتظار البيع، في حين تحصي شبكة ولاية قسنطنية 834 وحدة سكنية، تتوزع على عين مليلة بـ193 شقة التي لم تتمكن إلا من بيع شقة واحدة، و171 بـ «د.مراد» والتي تتوفر هي الأخرى على شقة واحدة معروضة للبيع و110 بمنطقة عين سمارة تم بيع 106 مسكن ولاتزال 4 شقق تنتظر البيع، و210 مساكن في العلمة بيع منها 185 وحدة، وكذا ولاية بسكرة التي تحصي 150 مسكن، بيع منها 144 وحدة في انتظار بيع ستة آخرين.