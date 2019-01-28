هذه هي المناصب التي تقلّدها الراحل مراد مدلسي

تقلّد الراحل مراد مدلسي عدة مناصب وحقائب وزارية، فهو من مواليد 30 أفريل 1943 م بولاية تلمسان.

حيث تمدرس بجامعة الجزائر وخرّيج العلوم الإقتصادية سنة 1966، عيّن أمينا عاما لوزارة التجارة من 1980 إلى 1988.

ثم وزيرا للتجارة من سنة 1988 إلى 1989 عيّن وزيرا للمالية من سنة 2001 إلى 2002، ثم عين وزيرا للخارجية من سنة 2007 إلى غاية سنة 2013.

ومستشارا لرئيس الجمهورية 2002 إلى 2005 ، وتقلد منصب رئيس المجلس الدستوري من 2013 إلى غاية يومنا هذا.

للإشارة فقد توفي فجر اليوم رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بعد مرض عضال.