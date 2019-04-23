هذه هي المنتجات التي إستغنت الجزائر عن إستيرادها

حددت وزارة التجارة قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.

وقد صدرت هذه المنتجات في الجريدة الرسمية التي تضمنت عدة منتجات ويتعلق الأمر بتعليق إستيراد جوز الهند، وجوز البرازيل.

بالإضافة إلى تمر البلاذر طازج أو جاف أو منزوع القشرة، تحت البند التعريفي 08.01 وقيمة الرسم الإضافي الوقائي 30 بالمائة.

كما تم الإستغناء عن إستيراد فواكه طازجة أو جافة حتى دون قشرتها تحت البند التعريفي 08.02 ورسم إضافي بـ 30 بالمائة.

ناهيك عن فواكه غير مطهية أو مطهية بالماء أو بالبخار مجمدة وإن احتوت على سكر أو محليات.

تحت البند التعريفي رقم 08.11 وقيمة الرسم الإضافي الوقائي بـ 70 بالمائة.

بالإضافة إلى الإستغناء عن فواكه محفوظة مؤقتا بغاز الكبريت أو بالماء المالح المكبرت ولكن غير صالحة للإستهلاك في هذه الحالة تحت البند التعريفي 08.12.

على غرار الكرز، مشمش، برتقال، فراولة، بابايا، أترج، برقوق، مانغو، توت وغيرها.

فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البند التعريفي من 08.01 إلى 08.06 وتتمثل في خليط من فواكه مجففة أو فواكه بقشور من هذا الفصل.

على غرار مشمش، برقوق، تفاح، خوخ، إجاص، بابايا، مشكل أساسا من حمضيات، مشكل أساسا من فواكه بقشور.

مشكل أساسا من العنب، مشكل أساسا من الموز، أناناس، أفوكادو، ومانجو.

بالإضافة إلى فول سوداني غير محمص ولا مطبوخ بطريقة أخرى إن كان مقشرا أو مكسرا.