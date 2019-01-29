هذه هي المواد التي ستستوردها الجزائر

حددت وزارة التجارة قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.

وقد صدرت هذه المنتجات في الجريدة الرسمية التي تضمنت عدة منتجات ويتعلق الأمر بلحوم فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة.

على غرار لحوم العجول، أبقار أليفة من جواميس، ابقار اخرى، بالإضافة إلى فصيلة الأغنام او الماعز طازجة مبردة أو مجمدة من فصيلة أليفة.

كما ذكرت فصيلة الحمير والبغال والخيول طازجة مبردة أومجمدة، ضمن القائمة الجديدة للبضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي.

بالإضافة إلى لحوم وأحشاء صالحة للأكل طازجة مبردة أو مجمدة للدواجن، لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل مملحة.

أو في ماء مملحة أو مجففة أو مدخنة، بالإضافة إلى مساحيق صالحة للأكل من لحوم وأحشاء وأطراف.

_ حليب وقشدة حليب غير مركزة بالسكر ولا تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى.

_ مخيض لبن، حليب وقشدة مخثران، ياغورت وأنواع أخرى من الحليب مخمرة أو محمضة بما فيها مركزة بالسكر.

أو معطرة أو مضاف إليها فواكه أو كاكاو، ناهيك عن زبدة ودهون أخرى مشتقة من الحليب، عجينة حليبية، جبن ولبن مخثر.

_ بالإضافة إلى عسل طبيعي، بطاطا طازجة أو مبردة، طماطم طازجة أو مبردة، بصل، كراث أندلسي، ثوم، كرّاث.

_ خضر أخرى شبيهة بالبصل أو الثوم، خضر أخرى طازجة أو مبردة، خضر غير مطبوخة أو مطبوخة بالماء أو البخار أو مجمدة.

_ خضر محفوظة مؤقتا، خضر جافة وإن كانت مقطعة إلى قطع أو شرائح أو مهروسة.

_ جوز الهند، جوز البرازيل، وتمر البلاذر طازج أو جاف، فواكه طازجة أو جافة حتى دون قشرتها أو منزوعة القشرة.

_ على غرار التمر، تين، اناناس، أفوكاته، غوافة، منجة، وجوز، جندم طازجة أو جافة.

_الحمضيات طازجة أو جافة، العنب الطازج أو الجاف البطيخ بما فيه البطيخ الأحمر، التفاحّ، الإجاص، والسفرجل الطازج.

_المشمش، الكرز، الخوخ، البرقوق، والبرقوق الشائك الطازجة،فواكه محفوظة مؤقتا فواكه مجففة، قشور الحمضيات وقشور البطيخ.

_ دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة، جريش سميد وكريات مكتلة من حبوب، فول سوداني غير محمص ولا مطبوخ بطريقة أخرى.

_ أسماك محضرة أو محفوظة، كافيار وبدائله المحضرة من بيض الأسماك، مصنوعات سكرية لا تحتوي على الكاكاو.

_ شوكولاطة ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو، عجائن غذائية “السباقيتي، المعكرونة، الشعرية، اللازانيا، الكسكس”.

_ أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب، منتجات المخابز صناعة الحلوى أو البسكويت.

_ خضر وفواكه وأجزاء أخرى من نباتات صالحة للأكل، طماطم محضرة أو محفوظة، مربى وهلام فواكه وخبيص.

_ عصير فواكه أو عصير خضر غير مختمر ولا مضاف اليه الكحول، محضرات للصلصات وصلصات محضرة توابل مركبة.

_ محضرات حساء حساء مركز أو مرق، مثلجات صالحة للإستهلاك،.

_ مياه بما فيها المياه المعدنية أو الإصطناعية والمياه الغازية غير مضاف إليها السكر ومضاف إليها السكر.

_ إسمنت مائي بكافة أنواعه ، عطور وماء العطر، مستحضرات العناية بالشعر.

_ مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان بما فيها معاجين مساحيق تثبيت الأسنان الإصطناعية.

_ محضرات معدة للإستعمال قبل الحلاقة واثناء الحلاقة، مزيلات الروائج الجسدية، محضرات الإستحمام، مزيلات الشعر.

صابون منتجات ومحضرات عضوية، شرائح أوراق، اشرطة، روابط، لواصق ذاتية بمواد بلاستيكية.

_ وسائل نقل أو تغليف من مواد بلاستيكة، أواني ومواد تنظيف أو مواد اقتصاد منزلية ومواد التنظيف والغسيل.

_ مواد لتجهيزات البناء من مواد البلاستيكية، صناديق علب، سلل، اسطوانات ومعبئات خشبية.

_ورق من أنواع مستعملة لورق المراحيض، مناشف لمسح الماكياج، لمسح الأيادي ورق استعمال المنزلي.

_ سجاد وأغطية ارضيات اخرى من مواد نسيجية منسوجة غير مغزورة بالصوف، أكياس تعبئة وتغليف.

_ مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وافران طبخ، ثلاجات، برادات ومجمدات وغيرها من الآلات ومعدات وأجهزة إنتاج البرودة.

_ مناشف وواقيات صحية، حفاظات وبطانات الحفاظات، وفوط مبطنة للأطفال وأصناف مماثلة.