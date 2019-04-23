هذه هي المواقع السكنية الجديدة لإطلاق عملية الترحيل 25 بالعاصمة

تعمل مصالح ولاية الجزائر على قدم وساق من أجل إستكمال المشاريع السكنية المخصصة لاستقبال العائلات المرحلة في إطار العملية 25.

حيث تتوزع عبر أقاليم بلديات العاصمة من أجل ترحيل العائلات القاطنة في الضيق والبيوت القصديرية وحتى السكنات الهشة.

وتتمثل هذه المواقع في مشروع 762 و168 مسكن عمومي إيجاري ببلدية السويدانية.

وكذا مشروع 2400 و762 مسكن عمومي إيجاري ببلدية أولاد فايت، بالإضافة إلى مشروع 2400 و96 مسكن عمومي إيجاري.

ناهيك عن مشروع 1200 و330 سكن عمومي إيجاري بأولاد فايت، وتجزئة 7 و8 مشروع 120 سكن عمومي إيجاري بأولاد فايت.

بالإضافة إلى مشروع 636 سكن عمومي إيجاري بحي درقانة ببلدية برج الكيفان، و1200 و154 سكن عمومي إيجاري بالكاليتوس.

وكذا مشروع 598 و96 ومشروع 598 و94 سكن إجتماعي تساهمي ببلدية درارية.

وكان والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، قد أفاد أن عملية الترحيل 25 هي قيد التحضير بالموازاة مع إستكمال إنجاز المشاريع السكنية.