هذه هي الوجهات الأولى التي فضّلها الجزائريون لقضاء “الريفيون”

أفاد بشير جريبي رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، أن الإقبال كان كبيرا للجزائريين على تونس الشقيقة مقارنة بالصحراء.

مشيرا إلى أن الوجهات الأولى التي فضلها الجزائريون للإحتفال بالسنة الميلادية الجديدة هي تونس في المرتبة الأولى.

لتليها تركيا بفعل تعلقهم بالأفلام التركية ومدى تفضيلهم ومحبتهم بمعايشة الوقائع لتأتي الجزائر فيما بعد.

مضيفا أن السبب وراء ذلك يعود إلى الطلب الذي فاق العرض في السياحة المحلية.

ناهيك عن سعر الفندق الذي لم يتغير طيلة السنة ولا يوجد تحفيزات الأمر الذي أدى إلى نفور الجزائريين نحو الخارج.