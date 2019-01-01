عاجل

هذه هي الوجهات الأولى التي فضّلها الجزائريون لقضاء “الريفيون”

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
هذه هي الوجهات الأولى التي فضّلها الجزائريون لقضاء “الريفيون”
بقلم أمينة داودي

أفاد بشير جريبي رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، أن الإقبال كان كبيرا للجزائريين على تونس الشقيقة مقارنة بالصحراء.

مشيرا إلى أن الوجهات الأولى التي فضلها الجزائريون للإحتفال بالسنة الميلادية الجديدة هي تونس في المرتبة الأولى.

لتليها تركيا بفعل تعلقهم بالأفلام التركية ومدى تفضيلهم ومحبتهم بمعايشة الوقائع لتأتي الجزائر فيما بعد.

مضيفا أن السبب وراء ذلك يعود إلى الطلب الذي فاق العرض في السياحة المحلية.

ناهيك عن سعر الفندق الذي لم يتغير طيلة السنة ولا يوجد تحفيزات الأمر الذي أدى إلى نفور الجزائريين نحو الخارج.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com