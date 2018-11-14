هذه هي تحضيرات الحماية المدنية تحسبا للمولد النبوي الشريف

سخرت مديرية الحماية المدنية بالعاصمة 43 وحدة من أجل التدخل السريع يوم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف الثلاثاء المقبل.

كما وضعت ذات المصالح رقما خاصا بها ليلة المولد النبوي للتبليغ عن الحوادث والحرائق التي تحدث نتيجة سوء استعمال المفرقعات.

وأوضح بيان تحوز عليه “النهار أونلاين”، أنه مناسبة الإحتفال بالمولد النبوي تحذر مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

المواطنين وخاصة المراهقين من الأخطار الناجمة جراء الإستعمال العشوائي لمختلف الألعاب النارية.

التي تخلف في أغلب الأحيان خسائر مادية وبشرية معتبرة، كما تتسبب في إزعاج المواطنين.

كما تطلب المديرية من المواطنين أخذ الحيطة والحذر باحترام جميع المقاييس الأمنية والوقائية.

التي تسمح بإزالة أو التقليل من المخاطر الناجمة عن الإستعمال السيء لمختلف الألعاب النارية.

وهذا بتجنب إستعمالها داخل البنايات السكنية وأمام محطات بيع الوقود وداخل مواقف السيارات.

وفي حالة وقوع أي حادث أو حريق يجب الإتصال بمصالح الحماية المدنية على الأرقام14 90 90 023 ، أو على الرقم 021.71.14.14

مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان المعني بالأمر.