هذه هي تدابير الحماية المدنية للتقليل من حوادث الغاز

اتخدت مصالح الحماية المدنية جملة من التدابير الوقائية للتقليل من الحوادث الناجمة عن تسرب الغاز.

ودعت الحماية المواطنين لاتخاد الحيطة عند شراء أجهزة التدفئة، لأنها تتطلب عملية صيانة ومراقبة يومية قبل كل إستعمال .

كما حرصت على ضرورة للرفع من درجة الحيطة و الحذر و إتباع النصائح الوقائية التالية للحفاظ على أرواحهم.

لأن تسمم الغاز، يمثل خطرا مستمرا و دائم في ظل الاستعمال السيئ لوسائل التدفئة غير متوفر على المعايير الأمنية.

بالإضافة إلى عدم تسدسد أبدا فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل.

القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة، حيث أن تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا .

الحرص على القيام بصيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة.

في حال وجود خطر، القيام بتهوية المكان وعلى الفور الإتصال الحماية المدنية على الر قم 14.