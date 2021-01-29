هذه هي تفاصيل توظيف 1945 عون تخدير وإنعاش عبر 48 ولاية

اختباران في المسابقة.. الأول حول الثقافة العامة والثاني حول موضوع مهني

فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مسابقة لتوظيف 1945 عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، على مستوى 48 ولاية، وذلك على أساس الاختبارات للموظفين الممرضين للصحة العمومية، الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حيث تحدد آجال التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات بـ 20 يوم عمل ابتداءً من تاريخ الإلصاق في أماكن العمل.

وحدّدت وزارة الصحة عدد المناصب المطلوبة بـ 1945 منصب، وهذا طبقا لمخطط التكوين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، وتضمن القرار الوزاري رقم 11 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، والذي يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، للمترشحين الممرضين للصحة العمومية الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتشمل المسابقة اختبارين، الأول في الثقافة العامة لمدة ساعتين والمعامل 2، والاختبار الثاني حول موضوع مهني ذي صلة بتخصص المترشح لمدة 3 ساعات والمعامل 3، كما تحدد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20.

هذا وبإمكان المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات، تقديم طعون لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين، والتي يجب عليها البت في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل 5 أيام على الأقل من تاريخ إجراء هذه المسابقة، أما عن ملف المسابقة الذي يجب على كل مرشح تقديمه بنفسه، فيتكون من طلب خطي للمشاركة، ويتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات المذكورة، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم.

وأوضح القرار الوزاري بأن يوم الأحد 31 جانفي 202، سيكون تاريخ بداية التسجيلات، والخميس 25 فيفري 2021 تاريخ نهاية التسجيلات، ويكون الأحد 28 فيفري 2021 لدراسة ملفات المترشحين من قبل اللجنة التقنية على مستوى المؤسسات الصحية وإرسال قائمة المترشحين المقبولين لمديريات الصحة والسكان المختصة إقليميا، أما الأحد 7 مارس 2021، فهو تاريخ الإعلان عن قائمة المقبولين في أماكن العمل وإرسال الاستدعاءات لهؤلاء المترشحين، أما الإثنين 15 مارس 2021، فحدد كتاريخ لإجراء المسابقة.