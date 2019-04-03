هذه هي توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من صافية إلى مغشاة جزئيا قرب السواحل.

ومغشاة غالبا نحو المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/سا على الهضاب العليا.

على المناطق الوسطى أجواء من صافية إلى قليلة السحب قرب السواحل، لتصبح هذه السحب أكثر كثافة وشبه رعدية خلال الظهيرة.

وأجواء من مغشاة إلى غائمة محليا نحو المناطق الداخلية والهضاب العليا مع بعض القطرات من الأمطار خلال الصبيحة، لتزداد كثافة.

تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية الرعدية، التي من المحتمل أن تكون معتبرة محليا وغزيرة نحو الهضاب العليا.

على المناطق الشرقية أجواء من مغشاة إلى غائمة محليا قرب السواحل ونحو المناطق الداخلية.

أجواء من مغشاة إلى غائمة محليا نحو الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، مع بعض الأمطار الخفيفة خلال الصبيحة.

على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة، مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية نحو جنوب منطقة أدرار، لتلتحق بالصحراء الوسطى أواخر النهار.

على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات، سماء من مغشاة إلى غائمة مرفوقة برعود ليلا.

أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

الرياح تكون جنوبية غربية، تصل إلى 40 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن، الصحراء الوسطى، الواحات وشمال الصحراء مع تطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 16 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية