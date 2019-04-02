هذه هي توقعات الطقس اليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية صافية على العموم قرب السواحل.

بعض السحب مرتقبة على المناطق الداخلية والهضاب العليا، تزداد كثافة بداية من الظهيرة، مرفوقة بزخات مطرية، لتتحسن الأجواء ليلا.

الرياح تكون من متغيرة الإتجاه، إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الهضاب العليا.

في حين على المناطق الوسطى أجواء من صافية إلى قليلة السحب، بعد انقشاع السحب السفلى والضباب.

الرياح تكون متغيرة الإتجاه، بسرعة 20 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الشرقية أجواء من صافية إلى قليلة السحب، بعد انقشاع السحب السفلى والضباب.

أواخر النهار، تشكل سحب على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع رعود خفيفة.

على المناطق الجنوبية سحب عابرة على منطقة بشار، شمال الصحراء لتلتحق بمنطقة الواحات خلال الليل، على تندوف سماء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

الرياح تكون متغيرة الإتجاه، بسرعة 20 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

درجات الحرارة تتراوح مابين 18 و23 درجة على السواحل، ومن 15 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية.

في حين تتراوح مابين 21 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية.