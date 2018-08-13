هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء

ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة غدا الثلاثاء على كافة الولايات الشمالية للوطن، مع بعض الرعود المرفوقة بأمطار في الشرق.

ويرتقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء صافية بالمناطق الغربية، مع تشكل سحب خلال الظهيرة على الهضاب العليا.

بينما على المناطق الشرقية والوسطى، فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، مع تسجيل سحب عابرة مع بعض الأمطار الرعدية ليلا.

بداية من الظهيرة،تشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية على الهضاب العليا الشرقية والأوراس تؤدي إلى تساقط أمطار محلية.

في حين على المناطق الجنوبية، أجواء من مشمسة إلى مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة.

بداية من الظهيرة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

على أقصى الجنوب نحو الهقار، الطاسيلي والصحراء الشرقية، أجواء مغشاة جزئيا مع رعود خفيفة، خلال الظهيرة.

درجات الحرارة تتراوح من 31 إلى 35 درجة بالسواحل، ومن 30 الى 39 درجة بالولايات الداخلية، ومن 34 الى 44 درجة بالجنوب.