هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية مع بعض الأمطار المتفرقة بالهضاب العليا وأقصى الجنوب.

وترتقب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صافية على المناطق الغربية، ومغشاة جزئيا مع رعود على الهضاب العليا.

بينما على المناطق الشرقية والوسطى، الأجواء صافية باستثناء بعض السحب السفلى بداية من الصبيحة قرب السواحل وعلى السهوب.

أجواء مغشاة غالبا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع نشاط رعدي مرفوق بأمطار محلية خلال الصبيحة.

على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة غالبا مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة المرفوقة بزخات مطرية.

قد تكون معتبرة على منطقة بشار وشمال الصحراء خلال الصبيحة.

على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، أجواء مغشاة مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة تكون مرفوقة ببعض الأمطار .