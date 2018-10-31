هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا الخميس أجواءا من مغشاة إلى غائمة مرفوقة ببعض الأمطار تكون معتبرة بداية من الظهيرة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط أمطار .

تكون على شكل زخات محملة برعود خاصة على المناطق الساحلية، والقرب ساحلية، أما الرياح ضعيفة غربية قرب السواحل.

على المناطق الوسطى الأجواء قليلة الغيوم على السواحل والمناطق الداخلية، لتتلبد السماء أكثر على المناطق الوسطى الغربية.

خلال الظهيرة، مع تساقط لبعض الأمطار، لتلتحق بالمناطق الوسطى خلال الليل.

بينما على المناطق الشرقية، فالأجواء من صافية إلى قليلة الغيوم على السواحل، والمناطق الداخلية وكذا الهضاب العليا.

لتتغيم السماء على السواحل والمناطق الداخلية خلال الليل، مع بعض الأمطار التي تكون رعدية خلال النصف الثاني من الليل.

أجواء غائمة على منطقة الأوراس، محملة بأمطار غزيرة بداية من الظهيرة، وتكون على شكل زخات مطرية رعدية.

في حين على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة وغائمة محليا على أقصى الجنوب، مع تساقط أمطار رعدية أحيانا خلال الصبيحة.