هذه هي شروط تخفيض السن القانونية للمترشحين للمسابقة بالأمن الوطني

نشرت مديرية الأمن الوطني توضيحات بخصوص شرط الكفالة الممنوحة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية المحددة بـ 25 سنة.

عند تاريخ إجراء المسابقة، طبقا للمادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 10_ 322 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010.

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني، في حالة تجاوز السن القانونية المطلوبة.

فإن القوانين سارية المفعول المعمول بها في هذا الشأن تنص على امكانية تخفيض السن في الحالات التالية.

_ أداء واجب الخدمة الوطنية حيث يستفيد المترشح من تخفيض إستثنائي للسن بفترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية.

تخفيض سنة واحدة على كل طفل قاصر تحت كفالته وذلك بتقديم شهادة عائلية للحالة المدنية فيما يخص الأولياء الشرعيين للمعني.

أو شهادة كفالة مسلمة من قطاع العدالة بالنسبة للأطفال المتكفل بهم من غير أولاده.