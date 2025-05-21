هذه هي فيات “دوبلو بانوراما” الجديدة
بقلم م .فيصل
من المنتظر أن تكشف “فيات الجزائر” عن الموديل الجديد لسيارة دوبلو بانوراما club.
ونقلاً عن الصفحة الرسمية للإعلامي شوقي علاك، المتخصص في عالم السيارات، الشاحنات والدراجات النارية، فإنه سيتم الإعلان قريبا عن بداية تسويق سيارة “دوبلو بانوراما club” والكشف عن السعر والبطاقة التقنية.
وكشف المصدر ذاته عن خصائص عديدة وتجهيزات إضافية لسيارة فيات دوبلو بانوراما club:
قضبان سقف Barre de toit
زجاج الصندوق الخلفي قابل للفتح : Magique windows
كاميرا خلفية: Caméra de recul
كونسول وسطي: Console centrale
مكيف هواء أوتوماتيكي: Climatiseur automatique
نوافذ خلفية بفتح كهربائي: Vitre électrique a l’arrière
مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا: Rétroviseurs rabattables
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