هذه هي فيات “دوبلو بانوراما” الجديدة

من المنتظر أن تكشف “فيات الجزائر” عن الموديل الجديد لسيارة دوبلو بانوراما club.

ونقلاً عن الصفحة الرسمية للإعلامي شوقي علاك، المتخصص في عالم السيارات، الشاحنات والدراجات النارية، فإنه سيتم الإعلان قريبا عن بداية تسويق سيارة “دوبلو بانوراما club” والكشف عن السعر والبطاقة التقنية.

وكشف المصدر ذاته عن خصائص عديدة وتجهيزات إضافية لسيارة فيات دوبلو بانوراما club:

قضبان سقف Barre de toit

زجاج الصندوق الخلفي قابل للفتح : Magique windows

كاميرا خلفية: Caméra de recul

كونسول وسطي: Console centrale

مكيف هواء أوتوماتيكي: Climatiseur automatique

نوافذ خلفية بفتح كهربائي: Vitre électrique a l’arrière

مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا: Rétroviseurs rabattables