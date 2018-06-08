هذه هي قائمة المواد الممنوع  تداولها في التجارة الالكترونية

منع قانون التجارة الالكترونية الجديد،بيع و شراء المواد الصيدلانية والكحولية بالإضافة إلى التبغ، عبر المواقع الالكترونية.

وحسبما جاء في القانون 05-18 الصادر بالعدد 28 للجريدة الرسمية، فيمنع البيع و الشراءبكل ما يتعلق بلعب القمار والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ.

بالاضافة الى المنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أوالصناعية أوالتجارية.

و كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به و كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.

إضافة إلى ذلك تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.

و كذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.

تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما.

و بموجب ذات القانون يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.

ويعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة و/أو خدمة،

من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي،

عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أوالخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب أن تحوّل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني المُوَطّن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر.

يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب الحالة.

ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت مستضاف في الجزائر بامتداد”com.dz”.

و يجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.