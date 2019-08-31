هذه هي نظرة “الأرندي” لمواصفات الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات

كشف الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عن نظرة الحزب لمواصفات، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأفاد عز الدين ميهوبي، اليوم السبت، أن نظرة الحزب لمواصفات الآلية الوطنية للانتخابات ستكون بتطبيق مبدأ تعزيز الديمقراطية.

وأشار، ميهوبي، أن تسمية الهيئة لا تهم كثيرا الأرندي، أكثر مما يهمه الدور الذي ستنشأ من أجله.

وأوضح، المتحدث، أن إنشاء هيئة هامة كهذه يجب أن يخضع لشروط أبرزها أن يتم اختيار أعضائها من مختلف الهيئات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ممثلي مختلف الأحزاب وفق نتائج الحوار.

ودعا ميهوبي، إلى ضرورة توسيع عدد الأعضاء الذين ستضمهم الهيئة عبر مختلف ولايات الوطن.

وحرص الأمين العام بالنيابة للحزب، على أن تكون المبادئ التي ستتحكم في الهيئة تتسم أساسا على مبدأ الشفافية والمصداقية.

وبخصوص الصلاحيات التي تتوفر في الهيئة أشار، ميهوبي إلى جملة من الصلاحيات أبرزها تعيين مراكز التصويت والتلقي الشكاوي،وإعلان نتائج الانتخابات.

وفيما يتعلق بالرقابة على مستوى الهيئة أكد الأرندي، أن للرقابة أبعاد سياسية وإدارية متعلقة أساسا بمواجهة الفاعلين،وضمان حيادية أعضاء الهيئة.

لذا وجب حسب الأمين العام بالنيابة على كل أعضاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تأدية القسَم.

وأشار عز الدين ميهوبي، انه سيكون هناك مجموعة من الاقتراحات فيما يخص كيفية تعيين رئيس الهيئة.