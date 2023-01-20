هذه هي نقاط نقل الأنصار لملعب نيلسون مانديلا خلال مواجهة موزمبيق !

كشفت مصالح ولاية الجزائر العاصمة اليوم الجمعة عن نقاط نقل المناصرين من العاصمة وضواحيها إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وذلك لحضور مواجهة المُنتخب الوطني المحلي أمام موزمبيق سهرة السبت في منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وكشف بيان ولاية الجزائر أن عملية نقل المناصرين ستنطلق بداية من الساعة الـ16:00 على أن يتم ارجاع الأنصار لمكان الانطلاق عقب اللقاء.

نقاط نقل الأنصار: