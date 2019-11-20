هذه وعود بن فليس لمتقاعدي الجيش.. الحرس البلدي.. المعلمين وذوي الاحتياجات الخاصة

أكد مرشح الرئاسيات، علي بن فليس، أن الجزائر بإمكانها الوصول إلى الإكتفاء الذاتي، إذا كان الرئيس صالحا، والطاقم الحكومي كفئا.

وفي تجمع شعبي، اليوم الأربعاء، بولاية الشلف، قال بن فليس “لست طامعا في المال ولا الجاه إنما جئت لنحمل معا أمانة ثقيلة علينا جميعا”.

وذكر بن فليس بالأزمة التي تعيشها الجزائر على كافة الاصعدة، مشيرا أن الصدق هو الذي يبني الدول وقول الحقيقة هو الذي يبني الأوطان ويرفع من شأن الأمة والدولة والشعب.

وعرج بن فليس في حديثه على المشاكل التي تعرفها ولاية الشلف، خاصة مشكل المياه، والتي وقف عليها حين كان رئيس حكومة.

وشدد المرشح على ضرورة بناء السدود، وتشييد محطات تحلية المياه، داعيا الدولة الى مرافقة التنمية، وبناء مصانع تقوم بصناعات تكميلية.

كما أكد بن فليس على ضرورة تطبيق الحاكم لسياسة تتماشى مع الشعب، محذرا في ذات المقام من الارتجالية التي أوصلت البلاد الى وضعها المأساوي، وخيانة الوطن وأمانة الشهداء .

وتحدث بن فليس عن المقاومين ومتقاعدي الجيش والحرس البلدي، مؤكدا أنه لن يقبل أبدا بظلم من أنقذوا الجزائر من السقوط.

ووعد بن فليس المعلمين والإطارات و ذوي الاحتياجات الخاصة، بفتح ملفاتهم، والتحاور مع الحكومة لتجسيد مطالبهم.

وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعد بن فليس باستحداث وزارة تربية تتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، بالجانب التعليمي.