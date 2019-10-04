هذه وعود ميهوبي للجزائريين في حال انتخابه رئيسا للجمهورية

عرض اليوم، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، الخطوط العريضة لبرنامجه الإنتخابي، تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر 2019.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها، دعا ميهوبي الشركاء والخصوم السياسيين، الى المساهمة في انجاح هذا الحدث التاريخي كل من موقعه.

وطالب ميهوبي بجعل رئاسيات ديسمبر 2019 عرسا تاريخيا، يحتكم فيه الى الصندوق، ويعتمد فيها على وعي الشعب.

وقال الأمين العام بالنيابة للأرندي “لسنا الافضل فليس من عادتنا ان نزكي انفسنا ولا أن نطعن في غيرنا”.

وأضاف ميهوبي “سوف لن نعد إلا بما نملك ولا نتعهد الا بما نستطيع، وسنعتمد السراحة مسلكا والصدق مخرجا”.

وتعهد وزير الثقافة الأسبق، في حال فوزه بالرئاسيات، إلغاء مصطلح الاقصاء وإشراك كل القوى السياسية والفكرية للنهوض بالجزائر.

وتعهد ميهوبي بالعمل على طرح القضايا السياسية والكبرى امام الشعب، والأخذ برأيه في كل ما يخص مصلحة الوطن.

وأضاف ميهوبي “سنؤسس أرضية لجزائر العهد الجديد، يكون فيها المواطن أساس التنمية والإنسان هدف كل برنامج، سنعرض أمامه الأفكار والحلول”.

وقال ميهوبي “ّمعنا فريق من ألمع الخبراء تخرجوا من مدرسة الاستقلال لا يبشرون بالجنة لكنهم يعيدون جنة الوطن الى المواطن”.

وأكد الأمين العام بالنيابة للأرندي أن البرنامج الذي سطره يتطلع لتطلعات الشعب والشباب الصاعد، يرتكز على المعرفة، وفك شفرة المستقبل.

وعن شعار حملته الانتخابية، قال ميهوبي إنه تم اختيار شعار “فكر في الغد”، لأن الأمس انتهى واليوم يوشك أن ينتهي.